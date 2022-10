20 oct. 2022 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su participación en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa (Enape), el Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó un fuerte discurso donde puso el foco en la seguridad, donde abordó también el tema migratorio.

¿Qué dijo el Presidente?

En el evento que se realiza en el Círculo Español, en la comuna de Santiago, el Mandatario señaló que "Hoy día, la principal preocupación de la mayoría de los chilenos es la delincuencia, y nos vamos a hacer cargo", profundizó.

Por eso, hemos aumentado de manera significativa el presupuesto de Carabineros. Hemos aumentado de manera significativa el presupuesto para combatir el crimen organizado, y estamos siendo claros en las señales que damos", destacó el jefe de Estado, aludiendo a la tramitación de la Ley de Presupuesto 2023.

¿Qué dijo de la migración?

Posteriormente recordó la agresión en contra de Carabineros durante un operativo en Puerto Montt. "Que no se confunda migración con delincuencia. La gran mayoría de las personas que vienen a Chile buscando nuevas oportunidades son gente honesta. Pero quienes no lo sean, no son bienvenidos. Y quienes agredan a Carabineros, se tienen que ir", comentó.

El Presidente advirtió que "enfrentamos un desafío tremendamente complejo. Y en esto, nos necesitamos todos y todas detrás del mismo objetivo. De nada sirve que si de la derecha, la izquierda o el centro está cada uno tratando de sacar provecho político con una cuña para pegarle o lavar al Gobierno".

"Lo que importa es que nos pongamos todos detrás del objetivo de enfrentar firmemente la delincuencia. Y esa es una convicción que tengo y se la transmito a todos. Y para ello, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo", añadió.

Boric acusó que "acá, en los últimos días se ha tratado de generar una falsa dicotomía. El respeto íntegro a los derechos humanos es condición necesaria para resguardar el control del orden público y combatir firmemente la delincuencia. No son opuestos, como algunos parecieran creer".

Apoyo a Carabineros

"Quienes crean falsas dicotomías en torno a eso, le hacen un daño a la institución. Ayer conocimos el caso terrible de dos cabos segundos cometiendo un delito. Tenemos absolutamente claro que esos dos cabos segundos no representan a la institución, y que los 58.998 carabineros que trabajan honestamente desde Visviri hasta Puerto Toro, que se 'descrestan' velando por la seguridad, arriesgando su vida, quiero que todos esos carabineros sepan que cuentan con nuestro respaldo para ejercer como corresponde la atribución exclusiva y excluyente del uso dela fuerza para combatir la delincuencia", sentenció.

En este último punto, el gobernante se refirió a los dos efectivos de Carabineros que fueron detenidos tras robar una camioneta en Arauco. Ambos fueron dados de baja de la institución.