19 oct. 2022 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El dólar abrió al alza este miércoles 19 de octubre, respondiendo al fortalecimiento de la moneda de Estados Unidos a nivel global y marcado por la preocupación mundial sobre la economía. Asimismo, el mercado de metales registra pérdidas.

Dólar al alza

De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense tuvo una variación respecto a ayer de $9,20 respecto al cierre de ayer y cotiza a un valor de $983,20, a las 09:00 horas de esta jornada.

De esta forma, el peso chileno cede terreno con la caída en el precio del cobre. El mineral ampliaba sus pérdidas el miércoles, ya que la aceleración de la inflación y la perspectiva de nuevas subidas de las tasas de interés alimentaban las preocupaciones sobre la economía mundial y la demanda de metales, mientras que la fortaleza del dólar también pesaba en el mercado, según resaltó Reuters.

La cotización del cobre a tres meses cae 1,19% y anota un valor de US$3,32 la libra.

"La recesión es inminente"

Naeem Aslam, de Ava Trade, aseguró que "lo que estamos viendo es un entorno en el que la recesión es inminente, pero no ha aterrizado. Seguimos hablando de recesión y, sin embargo, no hay recesión", agregando que "eso influye negativamente en el sentimiento y los metales industriales no van a funcionar bien en ese clima".

Mientras que, el dólar a nivel internacional gana 0,68% y se alista a registrar su segunda jornada consecutiva al alza. En este contexto, el peso chileno es la segunda moneda de peor desempeño en el mundo, según datos de Bloomberg.

