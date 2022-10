19 oct. 2022 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 19 de octubre, el Presidente Gabriel Boric condenó los hechos de violencia ocurridos en distintas partes del país la jornada de ayer, por la conmemoración del 18 de octubre.

¿Qué dijo?

"Ayer, durante la noche, vivimos inaceptables hechos delictuales, que si bien son menos que los del año pasado, son igualmente graves e indignantes", comenzó señalando el Mandatario.

Posteriormente, indicó que "nuestro Gobierno no va a descansar hasta que quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y violentan a las personas tengan la sanción que se merecen", añadiendo que la legítima protesta "no puede ser sinónimo de violencia. No basta sólo con condenarlo en el discurso, tenemos que poner nuestras acciones donde ponemos las palabras".

"He visto anoche lo ocurrido en la comuna de Puente Alto y le he instruido al subsecretario Monsalve que se contacte con el alcalde Codina, que vaya a la comuna, constante los daños y busquemos la manera de repararlo en conjunto. Mi Gobierno no dejará solas a las municipalidades ni a los vecinos", agregó.

Sobre el apoyo del Ejecutivo a la policía uniformada, aclaró que "Carabineros tiene no solamente nuestro respeto, sino también nuestro respaldo para el resguardo del orden público y el combate frontal a la delincuencia. Y para esto no hay doble estándar".

"No hay oposición ni dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y hacer valer el estado de derecho", aseguró. Carabineros puede tener la tranquilidad que cuentan con nuestro respaldo para combatir, con toda la fuerza de la ley y la atribución que le concede la constitución, a la delincuencia que no vamos a permitir que siga creciendo", finalizó.

