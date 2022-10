"Suena el teléfono con un grito y llanto espantosos": Familia de Gonzalo Ramírez fue testigo de robo a mall de Chicureo

17 oct. 2022 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el periodista de Meganoticias, Gonzalo Ramírez, contó cómo fue el violento asalto del que fueron testigos su esposa y sus pequeños hijos, ocurrido durante la tarde del sábado en un mall del sector de Chicureo, en la comuna de Colina.

¿Qué dijo?

Ramírez comenzó relatando que el mal rato lo vivió tras finalizar la conducción de Meganoticias Alerta a las 13.00 horas del sábado, "afortunadamente, porque si eso hubiese pasado más temprano y me pilla acá, son 40 minutos por lo menos (para llegar al mall)... me muero, me muero".

"Llegué a mi casa tipo 2 de la tarde bien cansado, le dije a la 'Palo' (su esposa) que me iba a acostar a dormir, ella me dice que ningún problema. Yo vivo a pasos de ese centro comercial. Me acuesto, me puse pijama, cerré la cortina y la 'Palo' se va al centro comercial con los más chicos", continuó el periodista.

Sin embargo, lo peor vino minutos después: "Me meto a la cama, pongo una cuestión para quedarme dormido. Y a los 15 minutos me suena el teléfono, con un griterío y un llanterío espantoso, el corazón me quedó acá... Nunca había vivido ese susto".

"La pobre no podía ni hablar", expresó, añadiendo que su esposa le gritó: "Por favor, vente al centro comercial. Hay una tremenda balacera, son unos ladrones. Estamos todos escondidos en el subterráneo del supermercado".

Tras la llamada, Gonzalo aseguró "me subo al auto con pijama. Yo lo único que decía era que por favor no se me cruce nadie al pasar, porque está lleno de niños".

"Rajado, en dos o tres minutos me meto al subterráneo, había mucha gente que se había escondido abajo. Y ver a tu mujer y a tus niños llorando, desconsolados, muy asustados es...", expresó el periodista.

"La 'Palo' estaba afuera de una tienda, estaban mirando unos gorros y de repente siente un pencazo. Y abren la mampara de la tienda y se encuentra con un gallo con una máscara gigante de payaso. Ella pensó que debe ser alguien que llegó disfrazado, pero le mira la mano y tenía una pistola. Y todos comenzaron a correr", agregó.

¿Qué dijo la alcaldesa?

En conversación con el mismo matinal, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, se refirió al atraco en su comuna.

"Es espantoso. Por favor que el Gobierno se ponga los pantalones y sensibilicemos el tema de la seguridad. No podemos seguir viviendo en la situación que estamos, en la violencia, en el armamento ilegal que hay en el país", comentó.

La edil añadió que "no podemos salir en auto porque tenemos posibilidad de que nos roben, nos amenacen, que nos disparen".

"Acá en Espacio Urbano era un sábado a la hora de almuerzo, estaba llenísima la laguna, y eso hace que la sensación de inseguridad aumente muchísimo", expresó la autoridad, agregando que "no podemos permitir que tengamos este tipo de delincuentes que estén a tontas y a locas en el país y nosotros no hacemos nada".

"Lamentablemente, la municipalidad no estamos a cargo de la seguridad", por lo que llamó a las autoridades a que "actuar rápido, tenemos que buscar una medida drástica, hay que ponerle un párele a esto".