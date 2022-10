"Mataron a una familia": El lamento de la madre del joven asesinado en detención ciudadana en La Florida

17 oct. 2022 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 23 de marzo Matías Vallarino Walther, un joven de 22 años, falleció tras sufrir una golpiza en el marco de una detención ciudadana en La Florida, región Metropolitana. Al respecto, mientras aún su madre espera justicia, los agresores arriesgan cadena perpetua.

¿Cómo fueron los hechos?

Matías iba acompañado de Fabián, quien declaró que se encontraban en una plaza de La Florida bebiendo para celebrar que el joven fallecido había conseguido un trabajo en un taller eléctrico.

Es en ese momento que habrían descendido de un auto al menos tres sujetos que, de acuerdo a su declaración, tenían la intención de asaltarlos. Al verse en peligro, ambos decidieron arrancar.

En los registros de las cámaras de seguridad que pudieron captar la carrera de los jóvenes, se puede ver como ambos portan una mochila. Algo que llama la atención de la defensa de los imputados, es que pese a que hay transeúntes y autos pasando, en ningún momento se detienen a pedir ayuda.

En un momento, ambos se resguardan en un pasaje cuando aparece una camioneta de Seguridad Ciudadana. Cuando salen, Matías ya no está con la mochila que anteriormente acarreaba. Luego, siguen corriendo, separan sus caminos y el joven ingresa a un pasaje, donde se oculta entre los autos.

"Nos decía que nos iba a reventar"

Una de las vecinas del pasaje de donde Matías se escondía, cuenta que "empezamos a escuchar ruidos de que alguien andaba en el techo" y ante la alarma que se activaba, decidieron salir.

Otra de las vecinas, preocupada por un eventual asalto en su casa, envió un audio de WhatsApp, alertando a todos los vecinos. Allí se encontraron a Matías, procediendo a una violenta detención ciudadana.

Entre varios comienzan a golpear a Matías y una de las vecinas afirma que él "estaba exaltado" y que "se movía mucho. Nos insultó en todo momento, amenazando, nos decía que nos vendría a reventar", afirmando que hubo amenazas de muerte por parte del joven.

Asimismo, los vecinos involucrados aseguran que Matías nunca mencionó haber sido víctima de un asalto y de que de haber sido así "hubiésemos intervenido a favor". Prontamente, ante las agresiones, el joven dejó de respirar, falleciendo en el momento. Pese a que hubo intentos de RCP y la ambulancia, los intentos no funcionaron.

Las penas que arriesgan

"El llamado que ninguna madre quiere recibir", dice la madre de Matías, Cecilia Walther, cuando a la una de la mañana, un Carabinero desde el teléfono de su hijo, le dio la amarga noticia. Inmediatamente, fue hasta el lugar, reconociendo a su hijo-

Por este hecho, los agresores arriesgan hasta 20 años de cárcel, es decir, cadena perpetua. Según el fiscal jefe de La Florida, Felipe Díaz, "es la pena que corresponde en función de la violencia que esperamos acreditar. Hubo maltratos innecesarios".

Sin embargo, la defensa de los imputados, afirman que no hubo intención de parte de ellos de asesinar a Matías. Francisco Martínez, abogado, afirma que no se pusieron "de acuerdo para provocar un sufrimiento adicional. Es una situación puntual".

Causas de la muerte de Matías

En paralelo, la defensa apela a que no se presentó a tiempo un examen toxicológico, donde se evidenciaba que Matías presentaba 0,9 gramos de alcohol por litro de sangre y 473, 4 ng por litros de cocaína. Estos altos índices explicarían, según los defensores, el comportamiento irracional del joven.

La conjunción de drogas, alcohol, agitación y estrés extremos serían la causa de muerte de Matías y no los golpes, indican los abogados.

Martínez dice que "de acuerdo a un informe pericial por uno de los doctores legistas que participan para otra defensa, manifiesta que fue una muerte súbita por un infarto al miocardio por la agitación al momento del estrés o de la situación y que el corazón no soporta".

"Todos fueron culpables"

Esta teoría no es compartida por la madre del joven fallecido, quien sostiene que "todos fueron culpables", tanto "los que miraron, los que omitieron y los que no hicieron nada" por evitar la muerte de su hijo.

Por ello, Cecilia dice que no puede perdonarlos porque no tendrá la oportunidad de volver a estar con Matías nunca más: "Mataron a una familia, no lo vamos a tener nunca más, poder verlo crecer. Nos quitaron todo".

Los vecinos involucrados, conscientes de lo sucedido, afirman lo siguiente: "Yo sé que no le vamos a devolver a su hijo. Esto fue un accidente, no salimos a hacer daño, salimos a ayudar. No salimos para darle muerte a alguna persona".