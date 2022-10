Rodrigo Sepúlveda y violencia en Chile: "No necesitamos palabras, necesitamos más acción"

16 oct. 2022 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, volvió a hablar de la violencia que se vive en el país y destacó las palabras del presidente Gabriel Boric sobre este tema.

Las opiniones del profesional llegaron este domingo, tras ver una nota sobre el asalto que protagonizó un grupo de sujetos en un Mall de Chicureo, y los videos de pánico que subieron algunos de las personas que estaban en el lugar.

¿Qué dijo?

“El otro día escuché al presidente Boric hablando de delincuencia y violencia. Con mucha sinceridad dice: ‘vamos a atacar como perros a la delincuencia’... Tal vez la forma no sea correcta, eso es debatible, pero el fondo de lo que dijo lo agradezco. Se agradece que ponga el foco donde hay que ponerlo”, comenzó.

Enseguida añadió que “la sustancia del discurso es que van a ir donde hay que ir, a combatir la delincuencia. Agradezco que entiendan que esa es la prioridad... Mi fondo es que en Chile no necesitamos más palabras, necesitamos más acción”.

“Les decía (en una intervención anterior) que entre viernes y sábado hablé con niños de entre 10 y 17 años, de distintas realidades sociales, y ellos están tristes con el país donde están viviendo. Les pregunté si les gusta Chile y su respuesta es que sí, pero se quieren ir por la violencia que hay”, prosiguió.

Para cerrar, expuso que “en el país hay ausencia de Estado en algunos puntos y esto no es solo pega de Carabineros ni de la PDI. No más discursos ni frases hechas, sino la pega de verdad. No hay que hablar de querellas, hay que hacerlo de verdad... La gente no quiere salir de su casa y eso no es vida. El Estado tiene que estar en todos lados y dar seguridad. Por esto agradezco el discurso bravo del presidente, pero eso ahora debe ser tangible y llevarlo a la práctica”.

