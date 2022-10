Hermana de Carabinero asesinado tras recibir un golpe: "A esta sociedad enferma le falta amor y empatía"

15 oct. 2022 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

María Gloria Retamal, hermana del carabinero asesinado al recibir un golpe con un fierro en su cara, rompió su silencio esta mañana en Meganoticias Alerta, donde habló con el periodista Gonzalo Ramírez, quien reemplazó a Rodrigo Sepúlveda.

¿Qué dijo?

“Para mí es difícil hablar con los medios de prensa. No vengo ni quiero juzgar ni pelear con nadie. Solo quiero contar la maravillosa persona que era mi hermano, Carlos Rodrigo”, dijo para comenzar.

Añadió enseguida que “no solo era bombero y carabinero, era un amigo y compañero. Era una gran persona”.

No se quedó ahí y expuso que “esta sociedad tiene muchas problemas... A esta sociedad enferma le falta amor y empatía”.

“Estoy segura que mi hermano perdona lo que pasó. La persona que tiró le fierro tal vez no tuvo la intensión de matarlo, pero sí pudo decidir si tiraba ese fierro... La gente no puede seguir muriendo porque sí. Nadie puede salir con miedo a la calle. Nada me devolverá a mi hermano, pero espero que su muerte sea una lesión para todos. Nadie comprende el dolor que tenemos”, prosiguió.

Consultada por lo que ha ocurrido en Carabineros, como institución, dijo que “algunos la han dañado por malas prácticas, aunque no por todos. Mi hermano amaba su institución... Yo no quiero que al asesino lo maten, solo quiero que se cumpla la ley... Esta sociedad necesita amor”.

Para cerrar, sentenció que “mi hermano era un carabinero correcto y no merecía morir en esas circunstancias... Jamás escuché a mi hermano hablar mal de alguien, ni hacerle mal al otro”.