"La está sacando barata": El testimonio de las víctimas de médico condenado por abusos sexuales

14 oct. 2022 - 23:45 hrs.

Este viernes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua condenó al médico Iván Saavedra Suárez a seis años de presidio efectivo por el abuso sexual de cuatro pacientes en la región de O'Higgins.

Pese a que la justicia acogió cuatro denuncias, fueron 23 mujeres quienes acusaron al médico que atendía en centros asistenciales de San Vicente y Pichidegua.

En conversación con Meganoticias Reportajes parte de las víctimas encuentra algo de tranquilidad al saber que Saavedra Suárez estará tras las rejas, pero cuestionan que sus testimonios no fueran considerados, señalando que su abusador "la está sacando barata".

"Él empezó a rozarme mucho"

Isamar Núñez es educadora diferencial quien en 2018 llegó a atenderse con el médico hoy condenado debido a un dolor de espalda y cabeza.

"Mis dolores eran básicamente en la espalda, en la cabeza. Me hacía un tipo de masaje. Me iba preguntando si me dolía o no me dolía, y en eso él empezó a rozarme mucho y así estuvo toda la consulta. Yo en ese momento decía: 'No, esto no es cierto'", cuenta la mujer de 40 años.

Impactada por el abuso Isamar decidió callar lo ocurrido y ocultarlo hasta de sus cercanos, hasta que un video con una denuncia similar comenzó a circular por redes sociales.

"Publica el video con una foto de Iván, que es el médico, y empecé a verlo... Cuando ella empieza a contar su relato, yo me pongo a llorar. Todo el rato diciendo: 'Esto me pasó a mí, esto fue tal cual como yo lo viví'", recuerda Isamar.

"En todo momento presionó sus genitales"

Quién había publicado el video era Paulina Sarabia, quien acusó a Saavedra Suárez de realizar tocaciones indebidas durante su consulta médica ocurrida en diciembre de 2018. El único objetivo de esa atención era conseguir una receta para poder comprar los medicamentos necesarios para su tratamiento psicológico.

"Él lee mi ficha médica y se detuvo dónde dice que tenía un dolor de espalda. Él me toma de la cintura y me empuja hacia su cuerpo, donde yo en ese momento le sentí su órgano genital. Me sentí incómoda y no sabía lo que estaba pasando, era algo muy extraño. No sé cómo explicarlo", cuenta Paulina.

Tras esto, el médico le pidió apoyarse en la camilla para así realizar un masaje que, al igual que en los otros casos, se transformó en tocaciones.

"Él se acostó prácticamente encima mío, empezando a tocar del cuello hacía abajo y en todo momento presionando sus genitales con mi trasero, tirando mi pantalón hacía abajo... Yo tuve que inventar que en una parte me dolía para que él parara", sostiene.

Luego de las tocaciones, Paulina denuncia que vinieron las preguntas incómodas, como por ejemplo las posturas sexuales que mantenía con su pareja. Tras un nuevo intento de abuso, la mujer salió del lugar y decidió denunciarlo públicamente.

"La está sacando barata"

Tras el video de Paulina surgieron varios testimonios similares, siendo 23 mujeres quienes estamparon su denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI).

En febrero de 2018 el médico fue detenido en Concepción, fue formalizado por abuso sexual reiterado y puesto en prisión preventiva, pero al poco tiempo los tribunales le permitieron seguir con su vida y carrera profesional en libertad.

No fue hasta este viernes, cuatro años después de los hechos, en que finalmente la justicia lo condenó, pero solo por cuatro de los abusos sexuales. De acuerdo al TOP de Rancagua, no es que no se crea en el testimonio de las víctimas, sino que se necesita una estándar de prueba más alto para condenar.

"Fue desestimado por falta de pruebas, porque yo no tengo una ficha clínica con él", dice una mujer cuya denuncia no fue considerada.

Según relata, su abuso ocurrió mientras acompañaba a su padre a un control médico, en el cual Saavedra Suárez se dio cuenta que la mujer, que prefiere no revelar su identidad, sufría de un dolor de espalda, aprovechando de abusarla de la misma forma en que lo hizo en los otros casos.

"Da mucha rabia, impotencia, porque uno estuvo todo este tiempo ahí y me siento desprotegida totalmente", lamenta.

"Me dio rabia, me frustré un poco. Me dio pena, también lloré en ese momento porque yo decía: '¿Por qué no? Si también es válido, yo pasé por lo mismo'", cuenta Isamar Núñez sobre su denuncia desestimada al no contar con un testigo.

"Él la está sacando barata, se puede decir, porque él sabe. Él solo sabe de cuántas abusó y va a pagar solo por cuatro. Me da mucha pena, porque no fueron esas 23 que denunciaron, fueron muchas más", señala finalmente Paulina Sarabia.