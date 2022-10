Ministra Urrejola señala que espera ratificación del TPP11 en "meses, no años"

12 oct. 2022 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que el martes pasado, la Sala del Senado aprobara el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, expresó que espera que su ratificación se realice "meses" y no "años".

En conversación con Diario La Segunda, la canciller quiso responder a las críticas que sugerían que la promulgación del tratado se extendería por años, a partir de un ejemplo que ella misma entregó.

Al respecto, expresó que los ejemplos los dio "porque se ha criticado mucho una decisión del presidente, pero no nos queremos demorar dos años. Queremos avanzar con las side letters con la máxima prioridad posible".

"Espero que estemos hablando de meses, no de años. Dependerá de las conversaciones bilaterales", añadió.

Asimismo, la ministra indicó que existe una expectativa razonable de lograr las side letters con Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú y Australia.

"Se decidirá en algún minuto en base a las probabilidades y la magnitud de las economías que las vayan concediendo", expresó también.

La secretaria de Estado cerró aseverando, sobre la demora en la materia, que "no soy técnico en esto. Si lee el debate por la prensa sobre los beneficios arancelarios, el impacto no es tan grande. Tampoco es que va a haber una grave crisis económica porque no ratifiquemos el TPP-11".