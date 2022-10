"Agradezco el apoyo": Habla padre que denunció insultos homofóbicos por caminar de la mano con su hijo autista

11 oct. 2022 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el fin de semana tuvo gran repercusión la historia de Danny Valdebenito y su hijo Tomás. El pintor de la región de Ñuble denunció recibir constantes insultos homofóbicos y morbosos por caminar de la mano con el joven que padece un Trastorno del Espectro Austista (TEA).

"Hijo, yo jamás soltaré tu mano"

"Qué terrible experiencia caminar tomado de la mano de tu hijo con un autismo severo por comunas de Ñuble y escuchar comentarios morbosos y homofóbicos de personas que no estiman reservar su percepción personal y superficial. Más aún cuando es errónea", escribió en su cuenta de Facebook el artista.

"Hijo, yo jamás soltaré tu mano", agregó en la publicación que recibió más de 700 comentarios y que fue compartida 13 mil veces.

"Tomás es dependiente ciento por ciento"

Tras el alcance de su historia, el artista visual de la comuna de San Ignacio conversó con Las Últimas Noticias (LUN), en donde agradeció "el apoyo de gente que se sintió identificada" y explicó en parte la condición de su hijo.

En los últimos meses Danny y Tommy han estado recorriendo su región para presentar un proyecto artístico, siendo ese el contexto en que comenzó a escuchar los desafortunados comentarios. "Siempre salgo con Tomás de la mano, no puedo soltarlo porque se pierde y no sabe medir el peligro", comenta.

"En el día a día, Tomás es dependiente ciento por ciento. Si estamos en la mesa, no se sirve solo. Hay que guiarlo, hay que hacerle la leche, por ejemplo. Lo que sí hace solo y tiene su espacio para hacerlo es dibujar. Es estructurado y él va solo a eso. Yo no intervengo en su obra, lo dejo ser. Todo lo que hace es propio de él", explica.

Según cuenta, Tomás dibuja desde más menos los tres años y medio, y cuando tenía siete años ganó la Bienal de Arte Teletón. "Desde ahí en adelante me he esforzado por darle todas las herramientas y fortalecer esa capacidad artística que tiene", dice.

"Agradezco el apoyo"

Valdebenito dice que le preocupa el futuro de su hijo, debido a esto y a lo que llamó en su publicación "una sociedad que da miedo", es que decidió hacer pública su historia.

"Me sorprendió el nivel. Hay cosas que callamos los papás que vivimos estas situaciones y no las proyectamos, sino que somos resilientes. Me gustó recibir el apoyo de gente que se sintió identificada y que me empezó a ver prácticamente como una voz frente a este tema", explicó a LUN.

Respecto al futuro, dice que las cosas serán distintas "siempre y cuando el apoyo sea real y sea más trabajado".

"A veces hay programas y hay circunstancias en que se dice mucho con respecto al autismo, pero el apoyo no es real, muchas veces nos hemos sentido utilizados. Yo creo que lo principal es que se crea que ellos pueden ser un aporte a la sociedad, más que una dificultad", cerró Danny Valdebenito.