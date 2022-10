Claudio Orrego renuncia al Partido Demócrata Cristiano: "Pasamos de la lealtad a toda prueba a la traición"

10 oct. 2022 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes 10 de octubre, el Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, renunció a su militancia en el Partido Demócrata Cristiano, al que perteneció durante 33 años.

¿Qué dijo?

En un comunicado, el Gobernador dijo que "esta ha sido una decisión triste pero también muy meditada" e hizo un breve recorrido de sus años de militancia en el partido y la agenda de justicia social que impulsaron en los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

A esto, sumó que "estos años, así como las 4 décadas previas, me hacen sentir muy orgulloso y agradecido. Sin duda hay mucho que pudimos hacer mejor, pero la obra es robusta y los resultados visibles".

Sin embargo, planteó que "junto con esta linda historia, también me ha tocado ver como nuestra convivencia interna se fue destruyendo, hasta que nuestra “comunidad” partidaria simplemente pasó a ser irreconocible y hasta diría inexistente".

"Del debate de ideas pasamos a la descalificación personal, de las diferencias ideológicas legítimas a grupos rivales irreconciliables, de la competencia necesaria a una guerra fratricida, de la lealtad a toda prueba, a la deslealtad y la abierta traición", aseveró.

Orrego aseguró que sus intentos de "cambiar esta realidad" no fueron fructuosos, y que "ya me desafecté y no quiero seguir invirtiendo las energías que me quedan".

Finalmente, manifestó que "espero que volvamos a encontrarnos en el servicio público y la lucha política, aunque ya no sea siendo parte del mismo partido".

Todo sobre Claudio Orrego