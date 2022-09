Presidente del Senado sobre conversaciones por proceso constituyente: "Todavía estamos lejos de un acuerdo"

29 sept. 2022 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, se realizó una nueva reunión entre los partidos que están participando en las conversaciones sobre el proceso constituyente, tras la cual el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que aún están lejos de un acuerdo.

Para este viernes estaba agendado otro encuentro entre las fuerzas políticas. Sin embargo, se decidió aplazarlo para el lunes y llevar a cabo una reunión bilateral entre representantes de la oposición y del oficialismo, junto con la Democracia Cristiana (DC).

La reunión

Sobre la reunión de este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), señaló que "se ha dado en un clima de diálogo, con voluntad de todos los actores, para alcanzar más temprano que tarde un acuerdo respecto de un itinerario constitucional".

Además, indicó que se está dialogando para llegar a un camino que cuente "con participación democrática de la ciudadanía, pero al mismo tiempo con rigurosidad técnica para dar certidumbre y tranquilidad respecto de que se van a corregir los errores del proceso que se acaba de realizar".

En ese sentido, detalló que el encuentro tenía como objetivo"recibir las contrapropuestas respecto de lo que había ocurrido en la sesión de la semana pasada. Se presentó oficialmente la propuesta del oficialismo y de la DC".

"Sobre la base de esas propuesta se desarrolló una deliberación democrática, donde creo que dimos un paso significativo para avanzar en ir acercando posiciones", agregó.

"Todavía estamos lejos de un acuerdo"

Por su parte, Elizalde expresó que "hemos ido avanzando, quizás no con la celeridad que nos habría gustado, pero estamos avanzando. Todavía estamos lejos de un acuerdo".

"Estamos mejor que ayer, estamos más cerca, pero todavía hay puntos fundamentales que no han sido resueltos, porque ni siquiera se han explicitado las posturas, algunas de las fuerzas con representación parlamentaria que están participando", explicó.

"El próximo año debería realizarse el plebiscito ratificatorio"

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de un plebiscito de entrada, respondió: "No se puede descartar nada porque mientras no se llegue a un acuerdo global, completo y suficiente, no es posible adelantar las características que puede tener ese acuerdo".

"Sí hemos dicho que estamos haciendo un esfuerzo para que este proceso sea acotado en el tiempo, y esté concluido a fines del próximo año, para darle certezas al país", afirmó.

"A fin del próximo año debería realizarse el plebiscito ratificatorio para distanciarlo, además, de los próximos eventos electorales", expuso.

