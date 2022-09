"Una mujer que ha sido violada... no se desviola": La polémica frase por la que Urruticoechea iría a Comisión de Ética

29 sept. 2022 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el miércoles, el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que busca derogar el aborto en Chile y aumentar las penas de las mujeres que se practiquen uno.

En concreto, la iniciativa tiene como objetivo revertir la ley del aborto en tres causales, promulgada durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el que contempla los casos de violación, inviabilidad del feto y el riesgo vital de la madre.

En este contexto, el parlamentario manifestó que "no hay razón alguna para permitir el aborto en Chile, ni en una o tres cáusales". Además, señaló que "una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola, ni física ni moralmente".

Una frase que ha generado polémica y por la cual podría ser llevado a la Comisión de Ética.

Reacciones del Gobierno

Las declaraciones de Urruticochea fueron fuertemente criticadas por La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien en conversación con el matinal "Mucho Gusto" se refirió a los polémicos dichos del diputado.

En este sentido, declaró que "a nivel de estudios, de evidencia internacional, está bien fundado que el dolor que sufre una mujer, aún más a una niña, cuando se le obliga a llevar un embarazo producto de una violación, es comparable al dolor que implica la tortura".

Orellana argumentó que "las mujeres no estamos obligadas a ser heroínas por las creencias religiosas", y también indicó que "luego de una agresión sexual, lo que necesita una mujer, no es ser desvioladas porque no somos cosas a las que deshace algo".

Luego de una agresión sexual, "lo que las mujeres y niñas tienen derecho es a atención y reparación, salud mental y física, no son dos cosas que vayan separados, no existe algo así como una 'desviolación'".

Evalúan pasar a diputado a Comisión de Ética

El presidente de la Cámara de diputados, Raúl Soto, fue consultado en una rueda de presa sobre la posibilidad de pasar al diputado republicano a la Comisión de Ética por sus declaraciones.

A respecto, indicó que "son palabras que no compartimos, pero cada parlamentario, cada bancada, está en su derecho a usar reglamentariamente los derechos que tienen desde el punto de vista de si quieren pasar a algún parlamentario a Cómite de Ética".

"Hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud, pero si llegara, por cierto que se va a proceder en consecuencia", se refirió luego que la diputada del Partido Socialista, Daniella Cicardini, asegurara que analiza llevar a Urruticoechea a la Comisión de Ética.