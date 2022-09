Vecinos viven sin agua potable ni alcantarillado: Denuncian mal uso de millonarios fondos de casino en Rinconada

27 sept. 2022 - 23:12 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de Rinconada, en la región de Valparaíso, tiene el mayor ingreso per cápita gracias al impuesto que recibe del Casino Enjoy, sin embargo, pese a ese millonario presupuesto, un tercio de su población vive sin agua potable y sin alcantarillado.

Por ello, es que han surgido cuestionamientos al destino que se les están dando a los fondos y denuncian posibles irregularidades.

Sin agua potable ni alcantarillado

La comuna, que cuenta con 10 mil habitantes, recibe anualmente 4 mil millones de pesos extra, por los impuesto que paga el casino de Enjoy Santiago.

No obstante, el 25% de su población vive bajo la línea de la pobreza; el 30% no posee alcantarillado y el 20% no tiene acceso a la red de agua potable.

Compra de terrenos

A inicios de este año, el municipio de Rinconada compró mediante trato directo, es decir, sin licitación, tres terrenos que pertenecieron a un mismo dueño, cercano a su alcalde Juan Galdames Carmona. Por dos de esos terrenos, se pagó cerca de 960 millones de pesos.

En uno de los predios, de 75 hectáreas en el sector Las Bandurrias, se pretende emplazar un futuro parque, pero han surgido inconvenientes. Para acceder a él, se debe pasar por un camino privado, cuyo dueño no está dispuesto a vender.

"Yo no voy a llegar a un acuerdo con un sinvergüenza como este individuo, que lo único que hace es gastar la plata que no es de él, a manos llenas", señaló Patricio Molina, dueño del predio y antiguo vecino de Rinconada que hoy está radicado en Estados Unidos.

Su familia fue dueña del mismo predio que adquirió el municipio, pero por problemas económicos fue rematado en 17 millones, una cifra significativamente menor a la que pagó el actual alcalde.

"Está haciendo negocios con compra venta sobrevalorada, de manera degenerada", añadió Molina.

Parcela no poseería derechos de agua

Pero eso no es todo, porque ha surgido un segundo problema: la parcela de media hectárea avaluada en 660 millones de pesos por sus derechos de agua -con los que se abastecerá el futuro parque- no poseería tales derechos.

Consta en la escritura pública, que ese terreno tiene una autorización transitoria para el uso de un pozo, lo que fue confirmado por la Dirección General de Aguas (DGA).

Al respecto, el concejal de la comuna, Juan Castillo, manifestó: "Estamos comprando humo. La DGA no permite más que se exploten aguas al acuífero, y se termina este tema mañana mismo y la municipalidad estaría cancelando $660 millones de pesos por algo que no existe".