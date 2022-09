Les exigen $50 millones: Familia antofagastina asegura estar siendo amenazada por el "Tren de Aragua"

27 sept. 2022 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia de la ciudad de Antofagasta asegura estar siendo amenazada por el "Tren de Aragua" a través de redes sociales.

La organización criminal les estaría solicitando un alta suma de dinero a cambio de no hacerle daño a algunos de sus integrantes.

Amenazas

De acuerdo al medio Antofagasta TV, la familia interpuesto una denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI) tras recibir mensajes amenazantes a su celular.

"Queremos $50 millones o le vamos a meter plomo a todo el mundo", se escucha en uno de los audios difundidos.

Una de las víctimas declaró que "ha sido muy difícil esta situación, ya que nosotros somos una familia de gran esfuerzo, trabajadora, y todo lo que hemos tenido ha sido con esfuerzo de nosotros mismos. Nada regalado, nada de andar haciendo cosas turbias".

"Somos una familia tranquila. No molestamos a nadie, no nos metemos con nadie, no tenemos conflicto con nadie", aseguró.

Posteriormente, expresó que "nosotros veíamos desde aquí hacia fuera lo que le pasaba a la otra gente. Y ahora que nos esté tocando a nosotros, es muy difícil, y lamentablemente nos ha afectado la parte emocional".

¿Qué se dijo?

El diputado de la región de Antofagasta, Sebastián Videla, indicó que una vez que tomó conocimiento del hecho, se reunió con los afectados.

"No es posible que una banda esté enviando fotos, extorsionando y pidiendo dinero o sino asesinan a uno de sus seres queridos. Eso no puede suceder en ninguna parte de nuestro país", expuso el parlamentario.

Por ello, aseguró que ha solictado reunirse "con algunos ministerios para analizar que se decrete un estado de excepción constitucional. Ya parece inminente este camino".

Y además, afirmó que, junto a la bancada del Partido Liberal, "hemos propuesto la ley antiamenazas, porque no es lo mismo que hoy te amendrete y amenace un delincuente cualquiera a que lo haga una banda del crimen organizado".

