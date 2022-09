Exministra Jeanette Vega: "No me pegué en la cabeza, no había ninguna razón para no hablar con Llaitul"

26 sept. 2022 - 08:07 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, reapareció tras renunciar al cargo luego que se revelara la llamada que realizó una de sus asesoras al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Un mes después del episodio, Vega defendió el contacto con el jefe de la CAM, asegurando que no existían razones para que no se produjera.

¿Qué dijo Vega?

"En el momento en el cual se produce la llamada -independiente de que haya sido de parte de la persona que la hizo-, no había ninguna razón para no conversar con Llaitul. ¿Por qué? Porque en ese momento la posición que teníamos en el Gobierno era que había que conversar, que las personas no se perseguían por sus ideas, sino que por sus hechos", expuso la exministra en La Tercera.

"Fue una coincidencia desafortunada, porque el llamado que hizo la asesora lo hizo alrededor de las 5 de la tarde, y a las 6 y media se conoce que Llaitul había dicho que había que empezar a prepararse. Sin embargo, una semana después de eso, el Presidente Boric dijo claramente que a las personas no se les persigue por las ideas, sino que por los hechos. Lo que quiero decir es que en ese momento no había ninguna razón para pensar que había personas proscritas para ese diálogo, en particular esta persona. Distinto es la situación que ocurrió después. Y en ese caso, por cierto, uno no dialoga con las personas que están por la vía violenta", explicó.

"Este episodio se podía transformar en un arma política"

Al ser consultada sobre el porqué de la renuncia si el escenario era el que ella expuso, respondió: "En mi renuncia hubo una decisión que fue más bien política de mi parte. Estábamos a una semana del Plebiscito en el cual habíamos luchado -incluyéndome- para cambiar la Constitución de Pinochet".

"Era el momento clave. Y este episodio, que hubiera sido irrelevante en cualquier otro momento, se podía transformar en un arma política contra el Gobierno y en un elemento que podía tener la posibilidad de pesar en alguna persona para no votar Apruebo", indicó.

"Me pareció de mínima responsabilidad política que lo más sano y lo que producía menos daño o menor riesgo de daño era renunciar, porque la cosa se cortaba ahí. A lo mejor si hubiera sido una semana después del Plebiscito, dos meses antes del Plebiscito hubiera sido distinto. Pero ahí se conjugó un momento que, desde el punto de vista político, me parecía que era muy delicado", manifestó.

Conversación con el Presidente Boric

Vega recordó que cuando ocurrió la situación conversó "con el Presidente como tres o cuatro veces en las horas siguientes".

"En la primera conversación, me preguntó qué había pasado y conversamos un poco de posibles cursos de acción. Luego de eso, hablamos para ver y discutir un poco los pros y contras de distintas alternativas: contestar, quién contestaba. Y en la tercera conversación, le planteé que esta situación estaba cada vez más cerca del núcleo central de Gobierno y que consideremos la posibilidad de que presente mi renuncia. Y después el Presidente me dijo que lo viéramos y conversamos una última vez, en la cual me dijo '¿estás segura?'. Yo le dije sí, creo que es la mejor alternativa", expuso.

Sobre si asume algún error en lo ocurrido, señaló que "se pudo hacer de mejor manera. Eso fue un acto ingenuo. Pero, por otro lado, es súper fácil sacarse los balazos con asesores. Uno es responsable de su equipo e independientemente de que haya sido ingenuo, la responsable soy yo".

"Jamás conversé con Llaitul"

Respecto a si el Gobierno sabía de este contacto con Llaitul afirmó que "nosotros teníamos reunión de coordinación permanente y en esas reuniones lo que iba ocurriendo se iba informando. Cuando digo se iba informando, probablemente la información no es 'mira hablé el día 5 con Perico Pérez, el día 4 con XX', pero sí que estábamos conversando con comunidades, con líderes del pueblo mapuche, lafkenche, huilliche, con representantes de los empresarios, con las forestales. Toda esa información fluía de manera cotidiana".

Además, aseveró que no recuerda que en alguna reunión se conversara específicamente de Llaitul, aclarando que el líder de la CAM "en ese momento no era un tema tan particular como es ahora, que es un ícono. Era un contexto diferente, no daba para una conversación".

Al ser consultada si tuvo contacto real con Llaitul, contestó: "Nunca, jamás conversé con él".

"No me pegué en la cabeza"

Vega aseguró que no tiene "cuentas pendientes con nadie en el Gobierno. Tengo un tremendo agradecimiento de haber sido parte del equipo del Presidente Boric. En política, como dice una amiga mía, no es que es sin llorar, sino que hay que llegar llorados".

"Yo soy una mujer que lleva muchos años en esto, la gente me conoce y, por lo tanto, un episodio de este tipo es difícil sostener que en realidad en ese momento me pegué en la cabeza. No me pegué en la cabeza, no había ninguna razón -en ese momento- para no hablar con Llaitul. Y lo que hubo simplemente fue una serie de coincidencias desafortunadas, que muchas veces generan este tipo de episodios", aseveró.

Finalmente, indicó que tras su renuncia ha hablado con el Presidente Boric a través de WhatsApp.

Todo sobre Héctor Llaitul