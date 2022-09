Estado de Excepción en Macrozona Sur: Este lunes se votará una nueva prórroga en la Cámara de Diputados

12 sept. 2022 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la séptima prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, medida que vencerá este martes 13 de septiembre en las provincias de Malleco, Cautín (región de La Araucanía), Arauco y Biobío (región del Biobío).

Desde el Ministerio del Interior se anunció que habría algunas novedades respecto a este decreto, que hasta la fecha ha tenido carácter de acotado, ya que se le da prioridad en algunas rutas de interés.

¿Qué dijo el Gobierno?

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, indicó que "hoy día (lunes) por la tarde vamos a la sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados para pedirles la aprobación de la prórroga de un Estado de Excepción que alcanza las mismas zonas que hasta ahora se han conocido como las que están sujetas".

"Pero hemos agregado que el Estado de Excepción debe también tender a proteger la vida de las personas", agregó.

Conversaciones en el Congreso

Ha trascendido que el Gobierno habría sostenido reuniones previo a la votación, con los parlamentarios de La Araucanía, de todos los sectores, para comunicarles que podría haber algunas novedades sobre el alcance del Estado de Excepción.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), señaló que "nuestro llamado es respaldar esta nueva prórroga presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que además incorpora elementos nuevos. Amplía las facultades sobre las cuales efectivamente se puede desarrollar el Estado de Excepción, no solamente para proteger las rutas y los caminos, sino que también para otorgar protección a las personas".

Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, precisó que "mañana (martes) el Senado está convocado en la mañana, en una sesión citada especialmente para tal efecto, para precisamente pronunciarse respecto de la prórroga del Estado de Excepción".

Diferentes posiciones de parlamentarios

Los diputados de Renovación Nacional (RN) piden que la medida ya no sea acotada, mientras que desde el Partido Comunista (PC) llaman a continuar trabajando como se ha hecho hasta ahora.

"Ellos tienen pegado en la exposición una copia del decreto, y expresamente marcado cuando dicen que hay que resguardar prioritariamente los caminos de la región de La Araucanía. Si eso no es retirado, los militares no van a poder hacer una función efectiva en el Estado de Excepción, porque ellos son obedientes del poder civil, y van a hacer lo que el decreto les mandata y no más que eso", aseveró Miguel Mellado (RN).

Luis Cuello (PC) manifestó: "La derecha siempre quiere ir un poco más allá y convertir todo esto en un problema de carácter militar. Yo creo que el Estado Excepción, hasta ahora, con las evaluaciones que han sido entregadas por el Ministerio de Interior, ha logrado los resultados que se ha planteado. Por lo tanto, me parece que de mantenerse el Estado de Excepción, debería ser en las mismas condiciones".

