Fiestas Patrias 2022: Carabineros intensifica fiscalización en terminales de buses

12 sept. 2022 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de evitar y prevenir accidentes de tránsito durante el próximo fin de semana largo debido a la Fiestas Patrias, personal de Carabineros de la Prefectura Tránsito y Carreteras comenzó a intensificar la fiscalización en los terminales de buses.

Operativo en terminales de buses

El coronel Juan Carlos Rodríguez, de dicha prefectura, recordó en la mañana de este lunes en el Terminal de Buses Sur el año pasado se produjeron “más de 900 accidentes de tránsito en el mismo fin de semana de Fiestas Patrias, lamentando más de 26 personas fallecidas y más de 700 personas lesionadas”.

“Hemos detectado que una de las principales causas de estos accidentes está presente el alcohol y las drogas, por lo cual hemos estado presente acá en los terminales de buses ya que van a salir más de 6.000 buses a distintas partes del país, llevando con ellos más de 200.000 personas, por lo cual es importante que el conductor que conduce o tiene el poder de trasladar una persona de un lugar a otro en cantidades estén en las condiciones físicas que correspondan. Por lo mismo, nosotros estamos acá con un sistema de alcotest y de narcotest, los cuales van a establecer fehacientemente la calidad del conductor”, afirmó el carabinero.

"Vamos a intensificar los controles vehiculares"

El coronel Rodríguez aseguró que “nosotros, a contar de hoy, vamos a intensificar los controles vehiculares, no solamente al vehículo de transporte de pasajeros, sino que también al vehículo de particular. Ya hay personas que están saliendo de la de la región Metropolitana a distintas partes del país. Lo vamos a estar haciendo en los terminales de buses, lo vamos a estar haciendo en las tendencias de carretera y a contar del día jueves, donde ya se empieza a aumentar la salida de personas desde la región Metropolitana, lo vamos a incrementar en las carreteras con la finalidad de dar seguridad a las personas”.

Poyecciones del fin de semana largo

Sobre cuánto vehículos saldrán este fin de semana desde la capital, respondió que “hay una proyección de 515.000 vehículos que deberían salir a contar del día jueves”, agregando que el incremento de las fiscalizaciones a partir del jueves se realizará a lo largo de todo el país.

Respecto a las principales causas de los accidentes que ocurrieron el año pasado, manifestó que fueron tres: “No estar atento a las condiciones de tránsito, conducir en estado de ebriedad y no mantener la distancia razonable y prudente, Y el no estar atento a las condiciones del tránsito también va asociado con otros factores, como el uso del teléfono celular indebidamente. Hay una ley día que agrava la situación de conducir no atento a las condiciones del tránsito sobre todo haciendo uso del chat”, informó.

