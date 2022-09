"Compromiso con el medio ambiente no está en duda": Ministra Vallejo responde a emplazamiento de alcaldesa Ripamonti

11 sept. 2022 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las declaraciones de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien hizo un llamado al Ejecutivo para que rechace el proyecto Las Salinas, ubicado en su comuna.

La vocera afirmó que "nosotros promovemos y estamos en el lado del diálogo y la conversación, y el resguardo del medioambiente".

¿Qué dijo Vallejo?

"Las instituciones tienen que funcionar en esta materia, hay comité de ministros que están determinados para resolver estos temas, pero vuelvo a repetir: el compromiso de este Gobierno con el medioambiente no está en duda", indicó la autoridad.

La secretaria de Estado declaró que el Gobierno firmó el Acuerdo de Escazú y que la institucionalidad del país se ha reforzado en este sentido.

"Lo que más va a fortalecer nuestra institucionalidad y nuestras acciones es el diálogo, y eso lo vamos a estar promoviendo siempre con todas las autoridades y con la ciudadanía", agregó.

¿Qué había dicho Ripamonti?

Considerando que este lunes 12 de septiembre se realizará una sesión de comité con ministros para analizar el futuro del proyecto, Ripamonti emplazó al "Presidente y al comité de ministros que si firmaron como Gobierno el Tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental".

"Si no, además de perder nuestra confianza —que todavía la tenemos en usted, Presidente y comité de ministros— no se están dando cuenta de que eso fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de Gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza", consignó la jefa comunal.

El polémico proyecto Las Salinas

Cabe recordar que el proyecto de la Inmobiliaria Las Salinas pretende biorremediar un terreno, antes utilizado como petrolera, por una inversión de 55 millones de dólares.

Pese a que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde 2020, la iniciativa ha recibido una serie de críticas, debido a que la remoción de tierra provocará dispersión de contaminantes, lo que podría causar daños para la salud de las y los vecinos.

Durante 50 años, el terreno ha sido utilizado para mantener silos de combustible y allí se ha detectado presencia de compuestos químicos, como benceno, etilbenceno, xileno, naftaleno, alifático y aldrin.

