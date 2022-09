Rodrigo Sepúlveda por tres encerronas mortales en el país: "El Presidente Boric no se puede callar"

11 sept. 2022 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Rodrigo Sepúlveda, en su editorial de Meganoticias Alerta, cuestionó que el Presidente Gabriel Boric no se haya referido, al menos en su discurso oficial durante la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, a las tres encerronas mortales que han ocurrido este fin de semana.

El comunicador se refiere a la encerrona mortal que se registró en la noche del viernes 9 de septiembre en la Costanera Norte, cuyo conductor de 62 años murió baleado; al asesinato de un hombre de 29 años en la mañana del sábado 10, cuando intentó recuperar su vehículo robado en Ovalle; y a la muerte de otro conductor de 68 años baleado durante la noche del mismo sábado en Talcahuano, al sufrir el intento de robo de su automóvil mientras transitaba con su esposa.

¿Qué dijo Sepúlveda?

Tras la ceremonia oficial desde el Palacio de La Moneda, el conductor de Meganoticias Alerta manifestó que "no me puedo quedar callado con las encerronas. Con todo el respeto que le tengo a la autoridad y al Presidente de la República, yo pensé que él iba a hacer referencia de lo que sucedió, porque son tres personas muertas, murieron tres personas en Chile a través de encerronas".

"Acá es como si diera lo mismo. No se dan cuenta de que fallecieron tres personas. Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, lo tengo claro, pero cuando se te mueren tres compatriotas debido a encerronas, porque les quieren robar el auto, eso sí tiene que tener un gran momento de reflexión", agregó.

Ante la audiencia del programa, Sepúlveda expresó que "yo me alegro de que la delegada presidencial salga y anuncie querellas —por el asesinato en la Costanera Norte, al menos—. Me da confianza para seguir, pero esto es día a día. ¿Ustedes creen que la gente no está aburrida, no está chata con esto? Te sacaste la mugre por comprar un auto y viene un infeliz que por tener una pistola o poder de armamento es capaz de matarte por un auto. ¿Y eso no es tema en Chile?".

"Eso, la principal autoridad del país debiera tenerlo en su agenda. Si yo hubiese sido alguien que asesora al presidente, le digo que se manifieste al respecto. Él no se puede callar con tres personas muertas, porque es como dejarlo como 'oh, otra vez encerronas', y eso no puede ser amigos y amigas mías", prosiguió.

Por último, cerró su intervención indicando que "eso tiene que tener una sanción dura, durísima; y eso hay que hacerlo frente al país, de cara al país, no callar ni mandar audios grabados, que así es muy fácil. Eso no se puede callar, eso es prioridad hoy día. Lo más importante hoy ni siquiera es tu Constitución, sino que es poder vivir en paz, tranquilos. No se callen, enfréntenlo, pero enfréntenlo de verdad".

