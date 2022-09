Boric en conmemoración de un nuevo 11 de septiembre: "Camino de cambios pasa por tener Nueva Constitución"

11 sept. 2022 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó y habló en un acto realizado en el Palacio de La Moneda, donde se conmemoró un nuevo 11 de septiembre, a 49 años del golpe de Estado.

En el acto, que contó con la presencia de múltiples personas, y donde se interpretó, al inicio, el tema “Luchín” de Víctor Jara, el mandatario entregó su mensaje al país.

¿Qué dijo?

"Hace 49 años el presidente Allende y sus coladores nos dieron una lección histórica de lealtad y consecuencia... Su voz la seguimos oyendo, lo recordamos, pero no solo a él... Recordamos a los desaparecidos que aún no son encontrados, a quienes torturaron y los que cayeron siendo víctimas de la represión de la dictadura", comenzó diciendo.

Añadió seguidamente que “con ellos, con sus historias y sus familias tenemos un compromiso ético. Hay que decir nunca más y avanzar en la reparación”.

Por lo mismo, anticipó que “vamos a seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos. Hay 1.192 personas que no sabemos dónde están. No lo podemos tolerar. Pondremos un plan nacional de búsqueda en conjunto con asociación de las familias de las víctimas”.

Nueva Constitución

En su discurso, el Mandatario también se refirió al plebiscito del pasado fin de semana, donde la opción Rechazo superó al Apruebo para instaurar una Nueva Constitución.

“El camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una Nueva Constitución escrita en democracia. Para eso trabajamos con los parlamentarios en el Congreso”, expuso.

Claro que rápidamente manifestó “hay voces que quieren recular, y me permito hacer una reflexión: Los resultados del plebiscito del pasado domingo no son de nadie en particular y no cometan el error de creer que el triunfo de la opción Rechazo significa un rechazo a un camino de transformaciones en Chile... Vamos a trabajar por encontrarnos y confío en sabiduría del pueblo”.

Para cerrar, sentenció que “aquí estamos firmes y trabajando por construir un mejor Chile”.

