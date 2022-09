Ministra Tohá y senadores que no apoyan una nueva convención: "Hubiera sido bueno que lo dijeran antes de la votación"

09 sept. 2022 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó su primera vocería como jefa de la cartera, en donde se refirió al nuevo proceso constituyente y también a los hechos de violencia que se han registrado en Santiago Centro esta semana.

¿Qué dijo?

En un comienzo, la secretaria de Estado señaló estar contenta posterior a la primera reunión de gabinete. "La etapa de cambio de gabinete ha quedado atrás. Estuvimos planificando lo que serán los próximos meses de gobierno", indicó.

"En estos meses que vienen hay tareas muy demandantes para nosotros, que tienen que ver con movilizar al Estado, a los ministerios, a los servicios públicos para llevar, a las personas, decisiones que acerquen los grandes objetivos de la reformas a su vida cotidiana", comentó Tohá.

Posteriormente, fue consultada sobre los últimos dichos del Presidente Gabriel Boric, que indicaban que "no estamos gobernando para los partidos, sino que para Chile" y si esto podría hacer referencia a una posible incomodidad en Revolución Democrática tras los últimos nombramientos del gabinete.

Al respecto, la ministra sostuvo que "en este palacio gobernamos para Chile, y los partidos son fundamentales para que podamos gobernar. Todos los que apoyan esta coalición son importantes y todos son necesarios para que saquemos adelante los compromisos ciudadanos".

Nuevo proceso constituyente

Asimismo, a la secretaria de Estado se le preguntó sobre la posición de algunos representantes de Chile Vamos, específicamente de senadores RN, de no convocar a una convención para el nuevo proceso constituyente.

"Nosotros esperamos que si existen estas posturas en la derecha, que no sean mayoritarias, porque si pensaban eso hubiera sido bueno que lo dijeran antes de la votación", manifestó.

"Aquí estuvieron sentados todos los partidos de la oposición con el Presidente de la República, a excepción del Partido Republicano, y todos reafirmaron su compromiso con un nuevo proceso y con hacerlo rápido. Y yo espero que eso sea lo que prime, porque lo contrario sería incumplir la palabra", añadió.

En cuanto al llamado de la oposición a que el Gobierno se defina sobre el voto obligatorio, dijo que "todos los sectores que apoyamos al gobierno del Presidente Boric tenemos una convicción democrática con el voto obligatorio. La hemos tenido siempre por muchos años. Se intentó varias veces tener voto obligatorio con inscripción automática en el pasado y eso no tuvo los votos. No vamos a cambiar ahora de opinión por un resultado electoral".

Hechos de violencia

La ministra también se refirió a la posición de algunos miembros del Partido Comunista de no criminalizar manifestaciones estudiantiles, además de los cuestionamientos a las querellas que ha presentado el Gobierno.

"La idea de que las protestas y el derecho a manifestación no pueden ser tratados como un acto criminal es totalmente compartido en todos los sectores que apoyamos al Gobierno", aclaro.

Sin embargo, afirmó que "claramente es un criterio también compartido que ese derecho a mnifestarse no incluye quemar buses ni romper semáforos. No existe un derecho a quemar buses y romper semáforos. Quienes lo hacen, perjudican a quienes están ejerciendo su derecho legítimo a manifestarse. No hay ninguna contradicción en aquello".

"Sobre las querellas, no ha sido un tema de conflicto, porque todos entendemos que cuando se cometen delitos, la justicia debe actuar", precisó.

Todo sobre Carolina Tohá