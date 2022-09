Roban especies avaluadas en $130 millones desde una óptica en Santiago centro

08 sept. 2022 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes ingresó a una óptica ubicada en Santiago Centro, Región Metropolitana, robando diversas especies avaluadas en $130 millones.

De acuerdo a información policial, se trata de un local de la cadena "The Optical Store", desde donde sustrajeron lentes ópticos y maquinaria oftalmológica.

¿Qué dijo la PDI?

El inspector Walter Fuentes Molina, de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI, explicó que los sujetos ingresaron a la tienda "forzando los candados del cierre perimetral", para luego robar "una gran cantidad de lentos ópticos y maquinaria oftalmológica".

Los delincuentes "utilizaron diversas maquinarias" para entrar al local, "las que en este momento están siendo analizadas por el equipo investigativo para dar con exactitud el elemento que se utilizó para cometer el ilícito".

El detective anunció que "nos encontramos trabajando con el equipo especializado del Laboratorio de Criminalística Central, que se encuentran en el lugar intentando levantar indicios de interés criminalísticos tales como huella y, fijación fotográfica".

Además, informó que los sistemas de seguridad no se activaron durante el crimen: "Aún no sabemos con exactitud por qué no funcionaron de manera óptima", aunque explicó que "estamos analizando las cámaras de seguridad en los alrededores".