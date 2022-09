Reina Isabel II muere a sus 96 años de edad: Reino Unido y el mundo lloran su partida

Este jueves 8 de septiembre se confirmó la muerte de la reina Isabel II a sus 96 años, en el palacio de Balmoral, su residencia oficial ubicada en Escocia.

Mediante un comunicado, la cuenta oficial de la familia real en Twitter señaló: "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey (Carlos) y la Reina Consorte (Camila) permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana".

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W