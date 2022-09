Isapres y cobros por alza de planes: ¿Cómo será la devolución y en qué fechas?

07 sept. 2022 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Salud explicó a través de una circular cómo es que serán devueltos los dineros que fueron cobrados por las Isapres tras el alza de planes a sus afiliados, la cual será mediante excedentes.

Adicionalmente, también dieron un plazo para que estas justifiquen una eventual alza en los planes a la Superintendencia, la cual podría dar el visto bueno en caso de aceptar la propuesta de las Isapres.

Sin embargo, aquellos que eligieron asegurar su salud mediante aseguradoras privadas, se encuentran divididos. Mientras que unos alegan que se les devuelva el dinero directamente a sus cuentas, otros agradecen que "se permita la devolución".

¿Cómo y cuándo será la devolución?

De acuerdo a lo señalado por el Superintendente de Salud, Víctor Torres, la devolución será a través de excedentes a aquellos que fueron afectados por estas alzas.

Por ello, es que las personas que "no hagan uso de dichos fondos, podrán solicitar la devolución a partir del mes de enero del próximo año", explicó.

Respecto a las fechas, aquellos afiliados que se les fue cobrado en junio, la devolución será en octubre; aquello de julio, en noviembre y, finalmente, los de agosto, en diciembre.

¿Habrá nuevas alzas?

Para eventuales alzas en los planes de salud, las Isapres tendrán hasta el 8 de septiembre para justificar futuras alzas en los precios. Además, fueron condicionadas a que el incremento no pueda superar el 7,6%.

Una vez presenten sus justificaciones, la Superintendencia de Salud tendrá hasta el 15 de septiembre para dar la autorización.

Esta decisión, según Gonzalo Simón de la Asociación de Isapres, no estaría resolviendo la crítica situación que viven las aseguradoras privadas: "Este proceso de ajustes si bien era determinante para la incertidumbre jurídica viabilidad, no resuelve la crítica situación del sector".

Y es que hasta el momento han registrado una pérdida de 200 mil millones de pesos. No obstante, esto no sería suficiente, ya que siguiendo todos esos pasos, deben consultar a sus afiliados si están de acuerdo o no.

