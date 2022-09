Trabajador de supermercado es despedido sin acreditar las razones y ahora le deberán pagar más de $50 millones

06 sept. 2022 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema ratificó un fallo que condena a una empresa a pagar más de $50 millones a un ejecutivo de un supermercado, que fue despedido por necesidades de la empresa, pero que las razones de la desvinculación no estaban acreditadas.

El Máximo Tribunal rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la empresa Cencosud SA en contra de la sentencia que acogió demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones, dictada por la Corte de Apelaciones, que confirmó lo que ya había dictado el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El caso

Fue el 17 de julio del 2019 que la empresa le comunicó al trabajador su desvinculación, por la causal "necesidades de la empresa".

El funcionario alegó que le descontaron el aporte del empleador al Seguro de Cesantía con el pago del finiquito, por un monto de $8.836.592.

También, en la demanda reclamó el pago proporcional de un bono de desempeño, asegurando que tenía derecho al pago del beneficio que se realizaba constantemente.

Cabe señalar, que al momento del despido, su remuneración era de $7.698.768.

Las razones no estaban acreditadas

En el fallo de primera instancia, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago señaló que "al no existir contestación de la demanda no se encuentra discutido primero la injustificación del despido, pero lo que es más importante todavía para este punto, no se encuentran acreditados los hechos contendidos en la carta de despido".

"No existe ningún medio de prueba aportado por la parte demandada que viniera a acreditar que hayan existido efectivamente la necesidades de la empresa", recalcó.

En cuanto al descuento del Seguro de Cesantía, el tribunal indicó que sería "absurdo" esperar que "la misma sentencia que declara que el despido es injustificado otorgue al empleador un beneficio legal como el descuento del aporte que haya realizado al seguro de cesantía del trabajador".

Sobre el beneficio por desempeño, aseguró que "no se hace legítimo el no pago de este bono cuando el trabajador prestó servicios durante parte del año 2019".

Pago de más de $50 millones

Teniendo en cuenta lo anterior, se acogió la demanda por despido injustificado y se condenó a la empresa a pagar al trabajador las siguientes sumas: