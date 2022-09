"La gente no quiere este Gobierno": Senador Moreira responsabiliza al Ejecutivo por triunfo del Rechazo

05 sept. 2022 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, el senador de la UDI, Iván Moreira, reflexionó la mañana de este lunes sobre la victoria del Rechazo en el Plebiscito de Salida, y responsabilizó al Gobierno de esta derrota para el oficialismo.

¿Qué dijo Moreira?

Al ser consultado sobre sus percepciones respecto al resultado de las elecciones, señaló que "el triunfo de ayer es el triunfo ciudadano, de los chilenos, no de los partidos políticos".

"Es el triunfo ciudadano porque también Chile Vamos, Republicanos, los que formaron parte de los Amarillos, la centroizquierda democrática, fueron capaces, fuimos capaces, todos, de salvar a Chile", agregó.

En la misma línea, indicó que "esta derrota del Gobierno (...) es producto de la desilusión, del engaño que los chilenos sintieron de la Convención Constituyente, de que este Gobierno no ha cumplido, tiene un desorden, lo ha sobrepasado la situación económica, la violencia, el terrorismo".

"El Presidente y los gobernantes, el oficialismo, no puede decir que aquí esto (el triunfo del Rechazo) es porque la gente no quería la Constitución, no, la gente no quería este Gobierno", enfatizó Moreira.

Además, sostuvo respecto a la invitación del Presidente Boric a reunirse con los partidos políticos, que "no correspondía que, ni ayer ni hoy, presidentes de los partidos fueran a La Moneda, no corresponde".

Por último, aseguró que la derecha cuidará el presidencialismo, asegurando que "nosotros queremos que este Presidente termine su mandato, pero que gobierne bien, que gobierne con responsabilidad, y creo que lo primero que tiene que hacer es hacer un cambio de Gabinete muy potente".

