Simón Boric tras ser dado de alta: "A cualquier tipo de violencia no hay que darle espacio"

02 sept. 2022 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón Boric, fue dado de alta tras quedar hospitalizado ayer jueves producto de la golpiza que recibió a manos de un grupo de personas en la Alameda.

Al retirarse del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Boric se refirió a la agresión que sufrió, condenando la violencia, aunque lamentando el protagonismo mediático que tuvo su caso.

¿Qué dijo?

"Tengo sólo dos fracutras y reposo", comenzó señalando el hermano del Mandatario a la salida del recinto hospitalario.

"Hay cosas importantes sucediendo en el país, hay cosas lamentables que han sucedido y no creo que haya nadie que esté de acuerdo con eso", señaló.

Asimismo, expresó que "lo mío es ínfimo y menor. Lamento que esto haya tenido protagonismo. Otras personas también (están sufriendo)".

"Creo que a cualquier tipo de violencia no hay que darle espacio, hay que tender los puentes, a todos nos corresponde eso, y esto es muy menor", agregó el afectado.

Sobre la posibilidad de viajar a la región de Magallanes, Simón Boric manifestó "espero que el doctor me dé permiso para ir a votar y cumplir el deber cívico que tenemos en esta elección".

Finalmente, al ser consultado sobre acciones legales a los autores del ataques, indicó que "ni siquiera sé quiénes me pegaron, no sé, no tengo idea".

Detenidos fueron formalizados

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de los cuatro detenidos por la agresión a Simón Boric.

El tribunal decidió decretar arresto domiciliario nocturno por los delitos de lesiones menos graves durante el tiempo que dure la investigación.

Lo anterior, pese a que la fiscalía había pedido arresto domiciliario total. De este modo, los cuatro imputados quedarán detenidos sólo desde las 22.00 horas hasta las 06.00 horas.