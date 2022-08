Desaparición de joven en Lebu: Video la muestra bajando de un colectivo poco antes de que se le perdiera el rastro

30 ag. 2022 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la investigación de la desaparición en Lebu de Estefany Betsabé Martínez Huenteo, joven de 24 años, se conoció un video clave para los trabajos de búsqueda, el que fue captado por cámaras de seguridad.

Cabe recordar que Estefany desapareció el pasado miércoles 24 de agosto, cuando salió de su vivienda hacia la playa, y no regresó.

El video

Este video es el último registro que se tiene de la joven, que vestía ropa oscura, antes de que desapareciera.

En las imágenes se aprecia el momento en que, a plena luz del día, se bajó de un colectivo en una población cercana a la playa de Lebu y caminó lentamente en dirección a ese lugar.

Además de este video, existe una fotografía que Estefany subió a una red social, la que fue un registro fundamental para que los familiares supieran el lugar exacto de la playa de Lebu desde el que desapareció.

Esta es la imagen que compartió:

La desaparición

El pasado miércoles, Estefany salió desde su vivienda ubicada en la comuna de Los Álamos rumbo a Lebu para disfrutar de la playa, lugar donde se tomó algunas fotografías que subió a sus redes sociales. Sin embargo, más tarde se perdió su rastro, lo que activó las alarmas.

El círculo cercano de la joven se comenzó a preocupar al ver que ella no respondía los mensajes de WhatsApp y que tampoco respondía los llamados telefónicos. Fue así como al otro día comenzó una exhaustiva búsqueda después de realizarse la denuncia por presunta desgracia.

"Si mi hija no está con nosotros es porque alguien le hizo algo"

Lorena Huenteo, madre de la joven, explicó que "ella dijo que venía a Lebu. Ella, por lo general, estuvo en Santiago mucho tiempo. A ella le gustaba venir y caminar por la playa, pero volvía a su casa con su familia y ahora no tenemos respuesta de nada".

"Si mi hija no aparece, si mi hija no está con nosotros es porque alguien le hizo algo, alguien la tiene, pero mi hija por sí sola no tomó la determinación de desaparecer", señaló.

La búsqueda

El sector de la última foto que subió la joven a sus redes sociales fue identificado por sus familiares como playa Chica Millaneco. En esta zona, la familia y voluntarios han organizado búsquedas, con la participación de pescadores de la zona.

El pasado lunes, Bomberos de Lebu inició la búsqueda en las cercanías de las Cavernas de Benavides, y así apoyar con las labores.