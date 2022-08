Viajaba en bus y en scooter: Alumnos le regalan automóvil a maestro que tardaba 4 horas en llegar a su colegio

28 ag. 2022 - 17:42 hrs.

Una conmovedora historia, protagonizada por un profesor y sus alumnos, tuvo lugar en Estados Unidos.

El maestro, que tomaba bus y scooter para llegar al colegio donde se desempeña, tardando cuatro horas en el trayecto, fue sorprendido por sus alumnos con el regalo de un auto.

Los viajes

El docente de matemáticas, identificado como Julio Castro, viajaba desde la ciudad de Santa Clarita hasta Los Ángeles, donde está la escuela secundaria YULA Boys.

Castro se levantaba a diario a las 04:30 AM y llegaba a casa a las 21:30, perdiendo gran parte de su día en el trayecto entre ambos lugares. El facultativo, además, es padre de tres pequeños niños, a los que casi no veía.

El profesor es muy querido por sus alumnos, ya que según dijeron a Los Angeles Times, Julio Castro siempre se preocupa por enseñar correctamente su materia, e incluso ayuda a jóvenes que no pertenecen a su clase de matemáticas.

A car-less math teacher commutes four hours. Surprise! Look what his students gave him https://t.co/1qkCmqMtyc — Los Angeles Times (@latimes) August 26, 2022

La sorpresa

Los alumnos del colegio empatizaron con la situación de su profesor, por lo que decidieron recolectar dinero para comprarle un automóvil.

En el centro educativo, los estudiantes se pusieron de acuerdo con otros maestros, directivos y apoderados para completar la suma y comprar el obsequio: un Mazda 3. En total, juntaron más de 30 mil dólares.

El día de la entrega del vehículo, los jóvenes engañaron a Castro, haciéndole creer que asistía a una fiesta. Aparte del vehículo, los alumnos le regalaron un año de seguro de vida y bencina.

“Siempre les dije, cuando la vida no sale como queremos, ¿qué hacemos? No vamos a llorar, no hay que quejarse. Simplemente agradecer lo que se tiene y seguir adelante. Y un día sucederán cosas buenas", dijo Castro tras recibir el auto.