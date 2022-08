Fue a un centro de estética para completar su relleno de labios y afirmó que quedaron "como hot-dogs"

26 ag. 2022 - 16:05 hrs.

"Parecía que había tenido un derrame cerebral en un lado", sostuvo Emma Griffin, de 40 años, quien debió aplazar su boda después de un fallido relleno de labios en un centro de estética en Nottinghamshire, Inglaterra.

La mujer decidió visitar una profesional que, según ella, tenía capacitación en esta área. Sin embargo, la propia Emma afirmó que sus labios quedaron "como hot-dogs" tras la intervención.

La situación afectó su confianza, lo que la llevó a ocupar una máscara facial durante un año. Incluso, cambió la fecha de su matrimonio porque, entre otras cosas, no quería salir con ese aspecto en las fotografías, informa New York Post.

"Tuvo un efecto enorme en mi confianza"

La mujer dejó en claro que la hinchazón no disminuía, aunque la persona que la atendió le insistió diciéndole que sí: "Terminé con un bulto un poco más grande que un grano de arroz debajo de mis labios; parecía que había tenido un derrame cerebral en un lado", expresó.

"No podías ver mi diente de un lado porque solo había un bulto allí... Todo estéticamente sobre ellos estaba tan mal. Tuvo un efecto enorme en mi confianza y en mi vida", sostuvo.

En cuanto a la propuesta de matrimonio, llevada a cabo en diciembre del 2020, manifestó que "mi esposo me pidió que me casara con él y lo primero que dije fue: 'No puedo tener ninguna foto con mis labios luciendo así'".

¿Qué ocurrió finalmente con sus labios?

Emma, en marzo del 2022, logró encontrar a una persona que pudo disolver el relleno de labios. A partir de allí, retomó la confianza en ella misma y terminó casándose con su novio, Owen Griffin, en julio de este año.

New York Post

Pese a aquello, explicó que debe rellenar anualmente sus labios, puesto que el relleno anterior los dejó estirados en gran medida. Incluso, reveló que se le formaron manchas blancas y perdió pigmento.

"Puedes perder un poco de pigmento con el relleno de labios porque la piel se estira, pero cuando se llenan demasiado, es el resultado directo de que la piel se estira demasiado", agregó.