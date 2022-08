Salió rumbo a la playa y no regresó: Conmoción por joven de 24 años desaparecida en Lebu

29 ag. 2022 - 14:21 hrs.

La familia de Estefany Betsabé Martínez Huenteo, de 24 años, está conmocionada tras su desaparición, la cual se produjo el miércoles 24 de agosto en la comuna de Lebu, en la región del Biobío.

La joven salió desde su vivienda ubicada en la comuna de Los Álamos rumbo a Lebu para disfrutar de la playa, lugar donde se tomó algunas fotografías que subió a sus redes sociales. Sin embargo, más tarde se perdió su rastro, lo que activó las alarmas.

El círculo cercano de Estefany se comenzó a preocupar al ver que ella no respondía los mensajes de WhatsApp y que tampoco respondía los llamados telefónicos. Fue así como al otro día comenzó una exhaustiva búsqueda después de realizarse la denuncia por presunta desgracia.

Un video clave

En el marco de la investigación, se conoció un video de una cámara de seguridad que muestra el último registro de Estefany, a plena luz del día, antes de que desapareciera.

En aquella oportunidad, la joven, que vestía ropa oscura, bajó de un colectivo en una población cercana a la playa de Lebu y caminó lentamente en dirección a ese lugar.

¿Qué dijo la madre?

Lorena Huenteo, madre de la joven, explicó que "ella dijo que venía a Lebu. Ella, por lo general, estuvo en Santiago mucho tiempo. A ella le gustaba venir y caminar por la playa, pero volvía a su casa con su familia y ahora no tenemos respuesta de nada".

"Si mi hija no aparece, si mi hija no está con nosotros es porque alguien le hizo algo, alguien la tiene, pero mi hija por sí sola no tomó la determinación de desaparecer", señaló.

Familia acusa "abandono total"

En cuanto a respectiva búsqueda, que ha contado con la participación de pescadores de la zona, la familia de Estefany expresó su descontento por la poca información entregada por las autoridades, acusando un "abandono total".

"El día sábado el alcalde de Los Álamos nos dijo 'si no se pilla el día domingo, la búsqueda continúa'... Y continúa de qué... ¿de los lugareños de aquí y de la gente de la zona? Hay un abandono total", afirmó uno de los tíos de la joven.

Cabe mencionar que la joven estudió la carrera de Administración en Hotelería y Turismo en la capital, para posteriormente hacer su práctica en Puyehue, al sur de Chile.