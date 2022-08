"No saben cuánto la amo, pienso casarme": hombre creó a su novia de trapo y a sus dos hijos para no quedarse solo

29 ag. 2022 - 07:00 hrs.

Cristian Montenegro, de 27 años, está muy enamorado de su compañera y piensa casarse. Su novia es una muñeca de trapo llamada Natalia y fue creada por él mismo luego de un fracaso amoroso, para no quedarse solo.

El hombre es natural de Cali, Colombia, y vive en Bogotá, donde ha afianzado su relación sentimental con la “mujer” de 26 años. Comenzaron siendo amigos en 2021 y luego se enamoraron, dijo en una entrevista.

Unos meses antes, en 2020, Cristian había diseñado a sus hijos, también muñecos de trapo: Adolfo Daniel, de unos 8 años, y Lady María, de 3. Con Natalia, el hombre habría completado su familia soñada. Su historia se ha vuelto viral tras compartirla en su cuenta de TikTok @montbk5959, reseñó Milenio.

En las publicaciones puede verse a los “novios” andar por la calle, salir de paseo, movilizarse en autobús, e incluso muy juntitos en la cama. Las expresiones de amor también son evidentes, él le habla cariñosamente, le acaricia su larga cabellera y le da besos en la boca.

Cristian confesó que su novia-muñeca no se parece a ninguna que haga tenido antes, que esta es la mejor. Es comprensiva y lo quiere tal cual es, no como la anterior, una mujer real que lo dejó por otro hombre.

También hay suegros: le consiguió padres a su muñeca de trapo

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, anunció en una de sus publicaciones en la popular red social.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, expresó en otro video. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”, expresó.

Convenció a una pareja de esposos que conoció en un bar a que actuaran como los padres de la muñeca de trapo y fueran entonces sus suegros, para aprender sobre este tipo de relaciones en caso conseguir una novia de verdad, porque le “va mal” con estas.

También practica ser padre y hace que lleva a los “niños” al colegio vestidos con uniforme escolar, y los ayuda con las tareas.

Cristian Montenegro se define como una persona muy creativa. Ejerce varios oficios, entre ellos el de constructor. Aunque no recibe el apoyo de su familia real en cuanto a la relación con sus muñecos de trapo, sigue adelante y con entusiasmo su proyecto.

Al recibir en las redes sociales mensajes que no le gustaban, Cristian decidió desactivar los comentarios en TikTok.