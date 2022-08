Admiten querella contra fiscal Garrido por audios filtrados vinculados a la detención de Llaitul

30 ag. 2022 - 05:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Temuco admitió a trámite una querella ingresada por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, por la revelación de audios vinculados a la detención de Héctor Llaitul.

La acción judicial ingresada por el licenciado, apunta a la comisión del delito de violación de secreto, en el marco del arresto del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que se produjo el pasado miércoles en Cañete.

Repercusiones de los audios

Uno de estos audios, propició la salida de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, debido a que una de sus asesoras contactó al comunero mapuche durante el mes de mayo, sin haber tenido instrucciones del Presidente Gabriel Boric.

"Han pasado dos días completos desde que se dieron a conocer estas filtraciones de conversaciones privadas, que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso", aseguró Rendón.

Además, señaló que "he esperado a que el Gobierno interponga la correspondiente querella y, a lo más, he escuchado al presidente Boric formular ‘peticiones’ a través de los medios para que se investigue".

"Si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general", dijo Rendón.

En tanto, agregó que "estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía".

Por su parte, Garrido sostuvo que "carecemos de las herramientas legales para pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto", teniendo en cuenta que los antecedentes fueron puestos a disposición de los intervinientes de la causa.

"Desconocemos la forma en cómo un medio de comunicación tomó noticia de eso", aseveró.