"Fue como una película": Habla testigo de balacera que se produjo esta madrugada en Espacio Riesco

21 jun. 2022 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

Esta madrugada se produjo una balacera en una fiesta que se realizaba en Espacio Riesco, hecho que dejó un saldo de al menos cuatro personas heridas.

El matinal de Mega, Mucho Gusto, conversó con Macarena, una joven que asistió a la fiesta, quien entregó su dramático testimonio de lo sucedido en el lugar.

¿Qué dijo?

“Estábamos cerca del VIP y muy cerca de la puerta de salida. Yo me encontraba con amigos y, de repente, escuchamos los balazos... Todos nos sorprendimos y escuchamos los gritos de ‘al piso, al piso’”, dijo para comenzar.

Añadió que “la multitud estaba pegada al escenario, pero al pasar esto (balacera) todo el mundo salió corriendo, quedó la ‘embarrada’, porque la fiesta estaba llena... Los disparos fueron en el VIP y eso nos alertó”.

En su relato agregó que “hemos ido a otras fiestas Nikkita, pero jamás vi algo así. Había visto peleas de gente curada, pero nunca disparos... Lo más distintivo es que uno llega y te registran, te tocan el cuerpo, pero yo no vi paletas detectoras de metales. No es que no había, yo no las vi”.

Su relato continuó al manifestar que “al salir del lugar, nos reunimos con mis amigos... Llamé a mi hermano para contarle lo sucedido, porque en el lugar se produjo un taco gigantesco, ya que todos trataban de salir. Desde algunos autos gritaban que iban con heridos. Fue como una película”.

Para cerrar, sentenció que “esto me hace replantearme ir a sitios como éste... Cuesta salir tranquila, porque una no está segura en ningún lado”.