"Efecto rezago": Nuevos pensionados de vejez aumentaron en un 81% en lo que va de 2022

19 jun. 2022 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Es más de un 80% subió el número de nuevos pensionados de vejez en lo que va de 2022, alza que se debería a que varios adultos mayores postergaron el año pasado su jubilación por la pandemia y la caída de los multifondos.

Aumento de pensionados

Según un informe de la corporación CIEDESS, el número de nuevos pensionados por vejez subió un 81% de enero a abril de este año.

Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la dicha empresa, señaló que esta alza se debe al "efecto rezago", ya que "muchas personas postergaron su trámite de jubilación durante el 2020 en el contexto de la pandemia y, posteriormente, durante el 2021 en el marco de las pérdidas observadas en los fondos conservadores".

Sin embargo, ahora han decidido jubilarse "en el contexto de un repunte del Fondo E y mejores tasas para el cálculo de las futuras pensiones y la existencia de la Pensión Garantizada Universal que vendría a complementar las pensiones autofinanciadas".

Bajas pensiones

La decisión de jubilarse de muchos adultos mayores se da en medio de fuertes cuestionamientos a las bajas jubilaciones.

De hecho, el monto promedio de los pensionados en abril de 2022, fue de $244 mil mensuales, un 28,9% menos que el mismo periodo del año 2021.

El abogado experto en seguridad social, Hugo Cifuentes, indicó que "si se miran las cifras del informe, la tendencia es a la baja. O sea, las pensiones promedio van todas a la baja".

"No están creciendo los fondos, y no sólo porque no haya rendimiento de la administración que realiza las AFP, sino porque el aumento de las expectativas de vida, la baja cotización que se efectúa y los periodos sin trabajo afectan definitivamente el monto de la pensión", aseguró.