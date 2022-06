Cadem: Crece desaprobación a Boric y es el Presidente peor evaluado en sus primeros 100 días de gobierno desde 2014

19 jun. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de junio, sobre la evaluación que hace la ciudadanía a la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Desaprobación vuelve a subir

Ante la pregunta, "independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?", un 40% dijo aprobar su gestión y un 54% respondió lo contrario.

Estos resultados muestran importantes cambios en comparación a la semana anterior, luego que la evaluación positiva al mandatario tuviese un repunte tras la Cuenta Pública.

En esta oportunidad, la aprobación bajó 4 puntos porcentuales (de 44% a 40%), mientras que la desaprobación subió 6 puntos (de 48% a 54%).

El peor evaluado en sus 100 primeros días de gobierno

Además, el estudio hizo un comparativo respecto a la evaluación que la ciudadanía hizo de los últimos tres presidentes en sus primeros 100 días de gobierno, resultando Gabriel Boric el que peor resultado obtuvo.

Según la encuesta, el actual mandatario tuvo un promedio de 41% de aprobación y 46% de desaprobación, mientras que el expresidente Sebastián Piñera, en su segundo gobierno y en el mismo periodo de tiempo, logró un 56% versus un 25%. Michelle Bachelet, en tanto, durante su mandato de 2014, tuvo un promedio de 52% de aprobación y 27% de desaprobación.

Frase que mejor representa al gobierno

Los encuestados manifestaron cuál era la frase que mejor representaba al actual mandato, siendo la premisa "no me gusta el Presidente Boric y creo que ha hecho un mal gobierno", la que obtuvo mayor porcentaje (41%).

Más atrás se ubican "me gusta el Presidente Boric y creo que ha hecho un buen gobierno" (26%), seguido de "me gusta el Presidente Boric, pero que creo que ha hecho un mal gobierno" (15%) y de "no me gusta el Presidente Boric, pero reconozco que ha hecho un buen gobierno" (11%).

