"Me esfuerzo para ser el mejor papá": Alcalde Carter cuenta sobre sus hijos adoptivos en su primer Día del Padre

19 jun. 2022 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Esta jornada se conoció públicamente la historia del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien hace algunos meses se convirtió en padre, después de adoptar a dos hermanos de sangre desde un refugio del Sename.

Largo camino

En una entrevista, y precisamente en el Día del Padre, contó como tomó esta importante decisión.

"Tenía una buena pega, un auto rico, pero (...) pensé no tengo nada. No tengo descendencia. Yo siempre quise ser papá y por las razones que sea, nunca había llegado el momento. Me quedé con una angustia muy profunda", detalló al diario La Tercera.

Tras encontrarse con una amiga, quien le dijo "Rodolfo, voy a ser mamá, entré al Sename", se le ocurrió la idea de hacer lo mismo y comenzó su viaje.

Al llegar a la sede para solicitar la adopción de un menor, manifestó que su primera impresión fue "brutal por lo diversos que eran los papás. Yo diría que un 60 y algo por ciento deben haber sido parejas heterosexuales, y un 20% o 25%, parejas de un mismo sexo. (...) Y el resto éramos solteros".

Además, explicó que al adoptar en el Sename se "hace un cruce entre lo que uno dice que quiere y los niños que están disponibles. Hoy, la adopción tiene más que ver con niños que se declaran en abandono por problemas sociales o abandono de los padres, son niños más grandes, varias veces hermanos".

Pero fue tras este proceso que logró adoptar a María Ignacia, de 10 años, y a Felipe, de 9, quienes son hermanos de sangre y vivían una Aldea SOS en Curicó.

El presente y el futuro de Carter

Al ser consultado sobre si se considera un "mapadre" (palabra empleada por la ministra de Salud hace algunos días y que causó controversia), Carter respondió enfático.

"Es tan hueco el comentario que hizo la señora. Es tan absurdo, es tan frívolo, es no entender la magia y el misterio insondable que es la relación entre un padre o una madre con su hijo. Yo, ni ningún papá, ni ninguna mamá en Chile necesita que una mujer frívola, hiperintelectualizada, trate de determinar qué soy para Felipe o para la Ignacia. Yo soy su papá. Y ellos mismos lo han dicho", expuso.

Además, en la entrevista le preguntaron sobre si es que ha pensado en tener una pareja o alguien que lo acompañe en este proceso de la paternidad.

"Nunca ha sido un problema o he sentido alguna limitación el ser papá y mamá de Felipe y la Ignacia (...) Incluso, a pesar de las dificultades, plazos y prioridades que el sistema de adopción en Chile les otorga a personas solteras. Ha sido un proceso maravilloso, repleto de aprendizajes y me esfuerzo cada día para ser el mejor papá posible para mis niños", agregó.

Por último, al ser interrogado por el citado medio sobre si es una elección ser padre soltero, Carter contestó que "son cosas distintas... Si durante este proceso de paternidad, que estoy viviendo y disfrutando plenamente, aparece una persona, me enamoro, y esa persona acepta a mis niños y sumarse a nuestra familia, bienvenidas sean las sorpresas de la vida. En la vida es bueno estar abierto a enamorarse. Puede ocurrir en cualquier momento, pero por ahora estoy tranquilo y encantado de esta nueva etapa junto a mis hijos".

Todo sobre Rodolfo Carter