Trabajadores de Codelco al gobierno por anuncio de paro nacional: "Este es un movimiento que va en escalada"

19 jun. 2022 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan las manifestaciones de trabajadores de Codelco tras el anuncio del gobierno de cerrar la Fundición Ventanas, en la comuna de Puchuncaví.

Los sindicatos ya anunciaron una paralización a nivel nacional, asegurando que la solución es incrementar la inversión en la empresa, porque su cierre podría generar un fuerte desempleo en la zona.

¿Qué se dijo?

El director del sindicato Turnados de Codelco Ventanas, Carlos Castro, señaló que el paro nacional "no solo es de la federación, sino que también se nos unen los contratistas que son más de 40 mil, y tenemos a los pirquineros de la cuarta y quinta región que anoche nos vinieron a dar el apoyo. Este es un movimiento que va en escalada".

"El gobierno se equivocó. Pensó que tomando esta decisión el viernes, se iba a estancar en un fin de semana largo. Por supuesto que no, esto va 'in crescendo'. Por lo tanto, acá van a haber muchas noticias referentes a lo que estamos manifestando y que se requiere, que es la inversión, nada más que eso", añadió.

Según cifras que entrega la división Codelco Ventanas, sería 350 los trabajadores, entre contrataciones directas y subcontrataciones, que quedarían sin empleo en esta planta y que serían reubicados.

Al respecto, señaló que esta información no es certera, "porque 350 son personas de planta, pero son más de 400 ó 500 contratistas".

En cuanto al cierre pausado, sostuvo que "un tercio de lo que genera la Fundición es para la refinería. La refinería también estaría cayendo en dos o tres años, por lo que el cierre de Ventanas es inminente, pero no solamente Ventanas, sino que todas las Fundiciones de Chile, porque estarían bajo el mismo problema".

Consecuencias de la paralización

Gonzalo Veas, trabajador de Codelco, afirmó que las consecuencias de la paralización se verán reflejadas en "un dinero que no se va a recibir, harto dinero, entonces nosotros esperamos que esto se solucione".

"Nosotros solamente queremos una inversión buena, para poder capturar los gases fugitivos, que son los únicos que no estamos capturando en este momento", añadió.

"Cabe destacar que nosotros como empresa fuimos la primera Fundición en lograr el 95% de captura, entonces hace cuatro años que estamos peleando por esta inversión, para poder llegar al 98%. Por A, B, C motivo, el gobierno no ha querido dar estos recursos y nos encontramos en esta situación", expuso.

¿Qué dijeron los alcaldes?

El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, indicó que espera que no se trate de un cierre, "sino una inversión. No es solamente Codelco, hay que seguir invirtiendo en las empresas".

Además, sostuvo que "la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que comprar instrumento para los dos inspectores que son insuficientes en esta comuna, porque van a medir después que hay un evento. Acá no hay nada preventivo, todo es reactivo".

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Antonio Morales, indicó que "antes de que esto se anunciara, se barajaba la alternativa de la inversión por 56 millones de dólares, y dos horas después nos enteramos de esta noticia, en donde no somos considerados. Estas son decisiones tan delicadas que repercuten en todo Chile. Acá hay algo que no se hizo bien y que nosotros como autoridades locales no somos parte de esa decisión".