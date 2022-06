Gobierno confirma que se avanzará en el cierre de fundición Codelco Ventanas en Puchuncaví

17 jun. 2022 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric confirmó que se avanzará en el cierre de operaciones de fundición Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, luego de que el directorio de Codelco aprobara esta materia. El acuerdo sólo involucra al proceso de fundición y no a la refinería.

La medida se toma luego de los casos de intoxicación que se han registrado durante los últimos días en colegios y jardines infantiles de las comunas de Quintero y Puchuncaví.

¿Qué dijo Boric?

"Hace algunas horas, y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventanas", dijo el Mandatario.

"Esto se realizará en un proceso gradual y responsable con la población y con las y los trabajadores", aseguró.

Asimismo, expuso que "esta decisión, que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas, y la saturación medioambiental de la zona".

¿Qué pasará con los trabajadores?

El Presidente aseveró que "por décadas la comunidad de Quintero, Puchuncaví y los y las trabajadores de la fundición han esperado certezas sobre su futuro. Hoy les damos certeza y un futuro: no los vamos a dejar solos. A los trabajadores y a sus familias no los vamos a dejar solos. Nuestro Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para que esta decisión no genere consecuencias negativas para los y las trabajadoras de la empresa. Y puedo afirmar, con responsabilidad, que ningún trabajador ni trabajadora se quedará sin su empleo en la compañía".

"Sus puestos de trabajos están asegurados en otras divisiones de la empresa, en las mismas condiciones que tienen actualmente, sin menoscabo alguno. Y también a los trabajadores subcontratistas que también están preocupados quiero decirles que durante todo el proceso que implica el cierre definitivo, que va a tomar por lo menos cinco años, habrá trabajo para ellos", afirmó.

"Sabemos que Codelco no es la única responsable de la contaminación en la zona. Allí operan 16 empresas que han contribuido al escenario actual, que no es tolerable para la población, como Gobierno lo sabemos y estamos comprometidos con proteger a las personas", señaló

¿Qué dijo Codelco?

A través de un comunicado, Codelco señaló que "más allá de todos los esfuerzos de inversión —Codelco invirtió entre 2010 y 2017, US$ 156 millones en obras medioambientales en esta operación, para bajar drásticamente sus emisiones y capturar 95% de los gases—, actuando con transparencia para mostrar su realidad operacional y cumpliendo con las políticas ambientales que la regulan, la División Ventanas ha vivido una larga historia de permanentes cuestionamientos por parte de la ciudadanía".

"Esta planta está localizada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores. Una potencial inversión de US$ 54 millones para aumentar la captación de gases, no es garantía de que no se produzcan nuevos episodios de contaminación", agregó.

Además, aseguró que "para la implementación del mandato del directorio, la administración superior constituirá una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos del cese de la fundición. En esta instancia, se concordará un plan laboral para ofrecer una transición justa a los casi 350 trabajadores(as) de la fundición".

Etapa de cese de operaciones

De acuerdo a lo informado por Codelco, el cese será gradual, y en lo imediato "la empresa está adecuando sus procesos al nuevo plan operacional de modo de cumplir con las exigencias de la autoridad y priorizar el resguardo de la salud de las personas y la protección del medioambiente".

"De esta forma, reiniciará la marcha de la fundición según lo permitan las condiciones meteorológicas y a la espera de la aprobación de la nueva ley que le permita dejar de tratar los minerales de Enami en Ventanas", aclaró.

"Una vez modificada la Ley N° 19.993, se iniciarán ante el Sernageomin los trámites del permiso para la paralización temporal de la fundición. Luego, corresponde la elaboración de las ingenierías de perfil, prefactibilidad y factibilidad del cierre definitivo, seguido de los procesos de autorización respectivos. Posteriormente, se podrá proceder al desmantelamiento de la planta, la reutilización de infraestructura, las remediaciones y recuperación de áreas", agregó

¿Qué dijo el presidente de Codelco?

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, indicó que "se requiere que este cambio legal exima a Codelco de la obligación de procesar los minerales de Enami exclusivamente en Ventanas".

"Sabemos que nuestro país necesita ampliar su capacidad de fundir para defender su liderazgo comercial, humano y tecnológico en el mercado mundial del cobre futuro. Chile requiere construir una nueva fundición con los mejores estándares ambientales y las más modernas tecnologías existentes. Haremos todo lo que esté de nuestra parte para contribuir a viabilizar un proyecto de una nueva fundición moderna y sustentable que responda a este interés nacional", sostuvo.