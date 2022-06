"Contaminar no puede ser gratis": gobernación apunta a Codelco Ventanas por nueva intoxicación en Quintero y Puchuncaví

07 jun. 2022 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, confirmó este martes que el nuevo caso de intoxicación en las comunas de Quintero y Puchuncaví el día de ayer, fue producto de la fundición Codelco Ventanas.

¿Qué dijo la autoridad?

La autoridad, además, anunció una serie de medidas para enfrentar el hecho, que dejó a cerca de un centenar de personas afectadas y el decreto de una nueva emergencia ambiental.

Esto, luego de que se generara un nuevo episodio de contaminación debido a un alza de dióxido de azufre en el ambiente que afectó a estudiantes y adultos.

De acuerdo al gobernador Mundaca, Codelco Ventanas, "lo que no puede hacer es fundir cuando las condiciones meteorológicas son adversas, cuando no hay condiciones de inversión térmica, porque objetivamente el fundir en esas condiciones provoca el que el día de ayer se han intoxicado más de 90 niños, y no solamente la comuna de Quintero sino que también en la comuna de Puchuncaví".

"No puede ser posible que hoy día tengamos que seguir lamentando situaciones de esta naturaleza. Hay una molestia que es legítima en la comunidad porque hoy día se cierran los colegios, pero no las empresas", agregó.

Mundaca también aseguró: "Hablé con el director ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, y le pedí que asumiera su responsabilidad, que viniera al territorio y va a estar aquí el día jueves a las 15:30 porque me interesa conocer su opinión y medidas que van a adoptar para adecuar sus prácticas de producción".

El gobernador externó que "no solo se van a buscar responsabilidades legales, a mí me parece que es fundamental que todo el parque industrial que está anidado en la bahía de Quintero pase por la evaluación de los servicios de impacto ambiental y obtenga la resolución de calificación ambiental. Todos, sin distinción".

Y enfatizó en que, junto a otras autoridades regionales, "se planteó la necesidad de pesquisar las responsabilidades, porque el contaminar no puede ser gratis, y el hipotecar la vida de los niños tampoco puede ser gratis. En esto tenemos que tener la mayor energía para no continuar lo que se ha hecho históricamente en la bahía".

La delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, confirmó que tras el hecho, acudieron al menos 100 personas a ser atendidas a los centros de salud de ambas comunas, por causas asociadas a la contaminación.

"Hemos convocado al día de mañana a una reunión con todas las empresas para poder ajustar los planes operacionales y poder hacernos cargo de este tipo de situaciones, para que esto nunca más suceda", finalizó González.