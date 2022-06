Cadem: Un 47% está "en desacuerdo" que la Convención Constitucional haya aprobado el fin del Senado el año 2026

19 jun. 2022 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de junio, la que abordó, en uno de sus puntos, la percepción respecto a que la Convención Constitucional haya aprobado el fin del Senado para el año 2026.

Decisiones de la Convención Constitucional

Frente a la consulta: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la Convención Constitucional haya aprobado el fin del Senado al año 2026?", un 46% está "de acuerdo" y un 47% "en desacuerdo".

Cadem

En tanto, al preguntarle a los encuestados si: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la Convención Constitucional haya aprobado un quorum de 4/7 y referéndum ratificatorio para reformar la nueva Constitución?", un 40% está "de acuerdo" y un 44% "en desacuerdo".

Expresidentes en acto de cierre de la Convención

Ante la interrogante: "¿Supo que los expresidentes no fueron invitados al acto de cierre de la Convención Constitucional?", el 52% de los encuestados respondió que "sí", mientras que el 48% manifestó que "no".

Cadem

Por otro lado, al ser consultados sobre si: "¿Usted cree que los expresidentes deberían ser invitados al acto de cierre de la Convención Constitucional?", el 63% cree que sí y un 34% afirmó que no. Además, existe un 3% que "no sabe / no responde".

Cabe destacar que ambas consultas anteriores fueron realizadas antes de que la mesa de la Convención Constitucional tomara la decisión, el pasado jueves 16 junio, de invitar oficialmente a los expresidentes a la ceremonia de cierre del proceso constituyente.

Perspectiva plebiscito de salida

Frente a la consulta: "Con la información que tiene actualmente, ¿Ud. votaría apruebo o rechazo a la constitución que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año?", un 46% aseguró que rechazará la propuesta de Carta Magna y un 37% que la aprobará.

Lo anterior se traduce en que la opción Rechazo a la nueva constitución se mantiene por doceava semana consecutiva por encima del Apruebo.

Cadem

Confianza en la Convención Constitucional

Ante la interrogante: "Usando una escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es 'nada de confianza' y 7 es 'mucha confianza', ¿Cuánta confianza tiene usted en la Convención Constitucional?", el 56% de los encuestados señaló tener "poca o nada de confianza" en el órgano, mientras que el 42% manifestó tener "mucha o bastante confianza".

Lo anterior representa una disminución de 7 puntos en la confianza ciudadana respecto a la misma consulta realizada el 10 de junio pasado.

Cadem

Cabe destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por 703 casos efectivos, que fueron hombres y mujeres de 18 o más años. Esto representa una tasa de éxito de un 10,7%.

Todo sobre Cadem