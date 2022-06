Sichel anuncia que votará Rechazo: "El texto de la Convención solo puede profundizar esta crisis"

El excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, anunció en una columna de opinión en el diario El Mercurio que votará Rechazo en el Plebiscito de Salida por la Nueva Constitución.

El abogado sostiene que el texto presentado por la Convención Constitucional solo puede "profundizar" la "crisis institucional" por la que atraviesa el país.

En el escrito, el exministro de Desarrollo Social aseguró que votó "Apruebo como una oportunidad para salir de la crisis institucional que impedía lograr acuerdos que permitieran a Chile tener una economía y una democracia más inclusiva, distribuyendo de mejor forma el poder económico y el político".

"Lamentablemente, he llegado a la convicción de que el texto de la Convención solo puede profundizar esta crisis y hace imposible avanzar en esos resultados", agregó.

El expresidente del BancoEstado entregó una serie de argumentos "personales, jurídicos, políticos y de chantaje" por los que no votará a favor del texto presentado por el órgano redactor.

"Mi convicción política es que no aprobar es una forma de abrir otras vías igualmente democráticas para tener una mejor Constitución en el futuro", dijo en referencia a distintos caminos en los que se podría avanzar hacia una nueva Carta Magna.

