"Discriminación negativa": Paris critica ingreso a lugares cerrados con PCR negativo y sin Pase de Movilidad al día

13 jun. 2022 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Salud, Enrique Paris, criticó la modificación realizada por el Gobierno, la cual establece que las personas con PCR negativo podrán ingresar a lugares cerrados, sin la necesidad de tener el Pase de Movilidad al día. Estos cambios fueron publicados el viernes recién pasado en el Diario Oficial, en el marco del plan "Seguimos Cuidándonos".

Las críticas del exministro Paris

El actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor no compartió esta decisión y señaló en Radio Pauta que "si puedes pagar un examen para ir a una fiesta, para ir a un evento y demostrar que tienes un PCR negativo porque no te has vacunado, es un error. Es una discriminación negativa gravísima. Esto es puro negocio".

"¿Quiénes se van a ver beneficiados? Los que vendan PCR. Porque este PCR no es un PCR que hace el Ministerio de Salud o que uno hace una 'búsqueda activa' que irse a tomar la PCR específicamente para poder ir a ese evento o fiesta. Esto es una discriminación negativa", manifestó.

En esta línea, Paris continuó argumentando y recalcó que "la economía es importante pero la vida es más importante. Aquí se pasa por encima de la vida y se favorecen los aspectos económicos. Me parece gravísimo".

¿Qué dice exactamente la modificación?

El documento expuesto indica que "quienes no cuenten con un Pase de Movilidad podrán ingresar a dichos recintos (cerrados) si cuentan con un resultado negativo en un test PCR para SARS-Cov-2 realizado en Chile, cuya muestra no debe exceder las 24 horas antes del ingreso".

Asimismo, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, manifestó que "no hay una flexibilización con respecto a las medidas sanitarias, sino que en aspectos en que éstas pueden ser optimizadas".

Por último, sostuvo que "sabemos que una persona que se ha realizado una prueba de PCR durante las últimas horas tiene una bajísima posibilidad de estar contagiada y, por ende, no significa un riesgo para el resto de las personas".

