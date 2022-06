Autoridades del INBA cerraron temporalmente el establecimiento por hechos de violencia

11 jun. 2022 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades del Internado Nacional Barros Arana (INBA) decidieron dejar de funcionar de manera presencial, luego de los repetitivos hechos de violencia que protagonizan los estudiantes cada semana.

Desde el establecimiento optaron por retomar las clases online. Con esto, se transforman en el segundo liceo en la comuna de Santiago en tomar la decisión. El primero en empezar con las clases online fue el Instituto Nacional, donde incluso algunas salas fueron incendiadas por encapuchados, hace algunas semanas.

El INBA también fue vandalizado por un grupo de estudiantes, y precisamente, esta fue la situación que obligó a las autoridades a tomar la decisión.

¿Qué se dijo?

"No podemos seguir insistiendo en un trabajo presencial donde tenemos hechos de violencia que no representa a nadie de los que está aquí. Creemos en la legítima y justa reivindicación de los estudiantes. Creemos en sus movilizaciones, pero no en hechos de violencia que atentan incluso contra ellos mismos", señaló la rectora del establecimiento, María Alejandra Benavides.

La autoridad y vocera de la mesa de trabajo que la comunidad mantiene con el municipio de Santiago, agregó que estos hechos violentos han afectado la infraestructura del establecimiento y la seguridad de funcionarios y docentes.

Por su parte, la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler, detalló que la mesa de trabajo en la que participa el INBA, tiene la idea de recuperar el recinto y trabajar en aspectos como una educación no sexista, además de la mejora de infraestructura.

"Hay un grupo muy acotado, pero muy dañino de personas, y particularmente también de estudiantes, que lamentablemente actúa de manera violenta, y esto no se puede permitir", dijo la alcaldesa Hassler.

Y agregó que "es por ello que necesitamos aislar aquellos pequeños grupos, pero tremendamente dañinos, para que no interfieran -como la han estado haciendo- en la comunidad en su conjunto; y generar los procesos que corresponden en torno a los reglamentos internos de convivencia".

La edil destacó que hoy en día no hay liceos en toma, pero que fue necesario cerrar el Instituto Nacional y el INBA, porque no se ha podido detener la violencia, la cual “se arrastra durante años”.