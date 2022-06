"Fue algo demasiado dramático": Vecinos relatan momento del ataque a cabo segundo de Carabineros

11 jun. 2022 - 08:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del viernes, el cabo segundo de Carabineros, David Andrés Florido Cisterna, falleció luego de recibir un disparo en su cabeza en medio de un operativo policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Cabo segundo fallecido

Fue a eso de las 19:48 horas cuando efectivos de la 51° Comisaría pidieron ayuda, vía radial, señalando que estaban recibiendo disparos por parte de "antisociales".

Todo ocurrió en una barbería ubicada en avenida La Marina con Clotario Blest, lugar hasta donde los policías habían llegado tras recibir una llamada al 133 que alertaba sobre una persona altamente armada en dicho local.

De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por Christian Toledo, fiscal jefe de Delitos Violento de la Fiscalía Sur, al intentar reducir al sujeto, este "habría efectuado al menos un disparo" que, lamentablemente, impactó en el cabo segundo que falleció posteriormente.

El fiscal explicó también que, tras el ataque, aparentemente, serían dos personas las que escaparon a pie del lugar, dejando abandonado el automóvil en el que habrían llegado a la barbería.

"Fue algo demasiado dramático"

De acuerdo a vecinos del sector entrevistados por Meganoticias, el lugar en donde ocurrieron los hechos es bastante concurrido y que tras la balacera se generó una "aglomeración".

"Escucho primero como un estruendo y de repente escucho algo así como fuegos artificiales. Mi esposo sale y yo le digo 'no, no salgas'. Y en lo que él sale, me dice: '¡tírate al piso, tírate al piso!'", relató una mujer sobre el momento en que se escucharon, según ella, varios disparos.

"Salimos todos porque primero me dijeron que era adentro en la barbería y después fue que los muchachos dijeron que no, que era afuera", contó sobre el momento en que ella y varios vecinos se acercaron al sitio en donde fue atacado el cabo segundo.

"Ahí fue cuando yo salí y vi al carabinero que estaba tendido en el piso y lo estaban auxiliando, creo que su compañero, no sé si era hombre o mujer, tengo entendido que era una compañera que estaba muy mal, estaba tratando también de reanimarlo. Fue algo demasiado dramático lo que vivimos aquí hoy", agregó.

"Vimos cómo las personas estaban prestando apoyo al carabinero y fue todo muy rápido. Personal de salud estaba entregándole reanimación, estaba haciendo lo posible por salvarle la vida", contó por su parte un hombre que también vive en las cercanías.

Durante la noche se realizaron diversas diligencias para dar con el paradero de él o los responsables del crimen, entre estos, allanamientos en departamentos de la comuna, pero hasta el momento no se han informado sobre detenidos por el asesinato de David Andrés Florido Cisterna.