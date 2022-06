Joven chilena se encuentra grave tras sufrir accidente con su pololo en EEUU: suman una millonaria deuda hospitalaria

08 jun. 2022 - 14:30 hrs.

El pasado 17 de mayo una pareja de chilenos, Isidora Larrondo y Agustín Villanueva, sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos. La joven está actualmente hospitalizada debido a un "derrame cerebral" y la deuda por estos servicios médicos ya asciende a unos $150 millones.

Grave accidente

El accidente ocurrió en la Ruta 41 en las cercanías de la ciudad de Dunnelon, Florida. La pareja viajaba en una motocicleta por esa vía simple en dirección al norte cuando, repentinamente, un auto que venía en dirección contraria dobla en "U" y bloquea el camino.

Agustín intentó hacer una maniobra para evitar la colisión, pero igualmente impacto con el automóvil, saliendo ambos eyectados de la motocicleta hacia el borde de la ruta. "Lamentablemente mi novia se dio con una de estas rocas en la cabeza", relató el joven desde Estados Unidos a Meganoticias.

"Es como un bebé prácticamente"

Si bien Agustín quedó con lesiones menores, Isidora sufrió un "derrame cerebral" que durante dos semanas la mantuvo en un coma inducido y con riesgo vital en la Unidad de Cuidados Intensivos. Afortunadamente, hace pocos días la joven pasó a la Unidad de Cuidados Intermedios, donde se mantiene intubada.

"Ella no está consciente, todavía está con sedantes en su cuerpo y no está consciente al 100% de nada. No sabemos si es que entiende, si es que no entiende. Es como un bebé prácticamente, y puede que las reacciones que tenga sean automáticas", dice Agustín.

"Todavía falta para saber cuál es el estado de ella, todavía falta que se deshinche su cerebro... Falta para ver qué tipo de rehabilitación va a necesitar. Si es que va a necesitar reaprender a hablar, reaprender a organizar conceptos, o qué recuerdos va a tener, qué recuerdos no. Todavía no se sabe la verdad, es muy pronto", agrega.

Cedida

Millonaria deuda

La larga estadía en el hospital ha significado una abultada deuda hospitalaria, debido al alto costo de la salud en el país norteamericano, que asciende actualmente a unos $150 millones, a los que se suman día a día nuevos costos por los tratamientos y la futura rehabilitación que deberá seguir Isidora.

"La deuda hospitalaria ha ido aumentando día a día con cada operación que se va realizando. Se supone que se puede solucionar con un tema de seguros, pero la persona (que provocó el accidente) se dio a la fuga", comenta Agustín.

Por otro lado, debido a que tanto él como la familia de Isidora que viajó a Estados Unidos tienen visa de turista, no pueden trabajar para aportar directamente con los gastos médicos y con el pago de abogados.

Sobre retornar al país, el joven explica que Isidora no puede viajar debido a su estado de salud. "Isidora no puede tomar un vuelo, su cabeza todavía tiene sangre dentro, su cerebro todavía está hinchado y no sabemos por cuánto tiempo ella no va a poder volar", explica.

Solicitud de ayuda

Dentro de la ayuda que Agustín y la familia de Isidora solicitan está la orientación legal para solucionar las deudas del hospital, arreglar sus visas para poder mantenerse con la joven durante su rehabilitación, además de realizar una investigación para ver la posibilidad de iniciar una demanda civil contra el responsable del accidente.

Sobre un apoyo económico, este es principalmente para poder costear la estadía de quedarse acompañando a Isidora, además de la futura rehabilitación, que por mes tendría un costo de entre 5 mil a 8 mil dólares.

¿Cómo ayudar?

Estos son los datos para poder realizar aportes