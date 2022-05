Seremi de Educación del Biobío renuncia tras relativizar denuncia de abuso sexual sufrido por una estudiante

26 may. 2022 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves el ministerio de Educación confirmó la salida del seremi de la cartera en la Región del Biobío, Héctor Aguilera, por sus dichos sobre el abuso sexual sufrido por una estudiante de un liceo.

¿Qué dijo el Gobierno?

Al respecto, el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que "como ministerio de Educación condenamos los dichos de nuestro seremi de Educación de la Región del Biobío, pues somos parte de un gobierno feminista y creemos que no se puede relativizar una situación de abuso sexual en un establecimiento educacional".

"En esa dirección, hemos recibido la renuncia del seremi de Educación y con el ministro Marco Antonio Ávila, y siendo coherente con nuestros principios, hemos decidido aceptar su renuncia", precisó.

Asimismo, dijo que "creemos que la transformación cultural es el único camino con el cual vamos a lograr erradicar este tipo de situaciones en el país".

"Por lo tanto, comprometidos con dicho camino de transformación cultura, el ministerio va a realizar acciones formativas para todas las autoridades, desde todo nivel, puesto que creemos que con ello nuestro ministerio se hace cargo en parte de avanzar en estas problemáticas para erradicarlas definitivamente", añadió.

En tanto, el propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sostuvo que "no podemos relativizar ni poner en duda a las víctimas de abuso o agresiones sexuales. Es por eso que aceptamos la renuncia del seremi del Biobío".

Los dichos Aguilera

En un medio regional, Aguilera se refirió a la denuncia señalando que "si bien es cierto (la denuncia), se dice abuso sexual, la gente como que se imagina una situación altamente compleja".

"La situación que ocurrió fue que un estudiante se acercó a una menor y le hizo, como se dice, tocaciones (...). Yo no estoy bajando el perfil. Estas situaciones hay que averiguarlas y no tenemos las cámaras, lamentablemente, no captaron la situación. Nosotros hemos dicho, todo tipo de situación que ocurra en los establecimientos educacionales, hay que llevar a cabo los protocolos que correspondan para determinar la veracidad concreta del hecho, porque la estudiante efectivamente lo señaló así y el error es que no hubo aplicación del protocolo. No estoy relativizando", comentó.