Las 9 muertes en la Macrozona Sur en lo que va de 2022

25 may. 2022 - 19:34 hrs.

El alza de la violencia durante el año 2022 en la denominada “zona roja” de La Araucanía ya ha cobrado nueve víctimas fatales, siendo la mayoría de ellos trabajadores vinculados a las forestales que operan en las regiones de la Macrozona Sur.

La preocupación por este aumento de los ataques armados, muchos de ellos reivindicados por grupos mapuche radicalizados, que se concentran en las regiones del Biobío y de La Araucanía, hizo que el Gobierno repusiera un Estado de Excepción “acotado” el pasado 16 de mayo.

Una medida que había sido altamente cuestionada por la ministra del Interior, Izkia Siches, antes de asumir e incluso hasta cuando a mediados de mayo el Gobierno no consiguió los votos de sus parlamentarios para aprobar una reforma constitucional que iba a crear un nuevo Estado de Excepción intermedio.

“No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos, ni que ese sea el rumbo del país”, aseguró esta semana el Presidente Gabriel Boric al lamentar la muerte de la novena víctima en estos cinco meses del 2022.

Tal como lo demuestra el siguiente resumen, se puede observar que existe un incremento de los actos de violencia, que han ido acompañados de cortes extendidos de carreteras. Una modalidad para perpetrar los ataques incendiarios y llevar a cabo los crímenes que enlutan a las dos regiones de la Macrozona Sur. Hasta ahora nunca había habido esta cantidad de crímenes en Biobío y en La Araucanía vinculados a la violencia rural ejercida por grupos mapuche.

Las muertes del 2022

18 de enero, Cañete, Región del Biobío

Muerte del comunero Cesar Andrés Millahual Cayupe. El hecho ocurrió en el el sector Butamalal, a unos 20 kilómetros hacia el oriente del área urbana de Cañete.

18 de enero, Collipulli, Región de La Araucanía

Muerte del exdirigente gremial de parceleros, Joel Ovalle Durán, en el kilómetro 20 de la Ruta R-340, camino que une Alboyanco con Collipulli.

21 de enero, Carahue, Región de La Araucanía

Muerte de dos trabajadores de una forestal: Cristóbal Elías Aravena Espinoza y Gastón Enrique Aravena Gallardo en la ruta S-210, camino a Chacamo, sector Tres Esquinas de Carahue.

31 de enero, Tirúa, Región del Biobío

Muerte del mecánico Edgardo Pablo Huenteo Huenteo en el sector Las Huellas, en la zona de Cura Quidico, Tirúa.

21 de febrero, Carahue, Región de La Araucanía

Homicidio doble de trabajadores de la empresa de seguridad First Security a cargo de predio de la forestal Mininco: Benjamín Eduardo Bustos Manríquez y Alejandro Ignacio Carrasco Mellafe fueron asesinados en el fundo “El Encanto” de Carahue al norte de Cerro Carilafquén.

5 de mayo, Tirúa, Región del Biobío

Muerte del comunero Manuel Huenupil Antilao en la ruta P-72S, a la altura del kilómetro 18.

24 de mayo, Lumaco, Región de La Araucanía

Muerte de Segundo Catril Neculqueo, uno de los tres contratistas heridos de la CMPC en el sector Relún, en la ruta entre Capitán Pastene y Tirúa.

18 de enero, muerte de trabajador forestal

El martes 18 de enero, Cesar Andrés Millahual Cayupe (22), un joven trabajador forestal murió tras recibir un disparo mientras realizaba labores en una faena del sector Butamalal de Cañete, en la provincia de Arauco de la Región del Biobío.

De acuerdo a información policial, el hombre operaba una máquina para cosecha forestal cuando cerca de 10 encapuchados lo intimidaron y le dieron muerte. Esta fue la primera víctima fatal de violencia rural en lo que iba de 2022 con un arma de fuego. La investigación es llevada a cabo por la la Brigada de Homicidios de Concepción de la PDI.

A raíz del crimen, llegó hasta Concepción el coordinador de la macrozona sur durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquizar, quien responsabilizó del hecho a la Resistencia Mapuche-Lafkenche. La organización mapuche lo negó días después.

18 de enero, 6 disparos a exdirigente gremial de parceleros

El mismo día, el agricultor Joel Ovalle Durán, de 68 años, fue emboscado en un camino que une Alboyanco con Collipulli, en el kilómetro 20 de la ruta R-340, donde un grupo de desconocidos lo siguió por algunos minutos antes de perpetrar el ataque. El exdirigente gremial de parceleros de La Araucanía, que recibió 6 disparos, fue un activo detractor de las comunidades radicales que actuaban en el sector.

Por años recibió hostigamientos, por lo que la Fiscalía había dispuesto medidas de protección policial, que sin embargo no lo salvaron de la muerte. Por un tiempo se trasladó hasta Santiago para evitar las amenazas recibidas, pero en 2021 retornó a la “zona roja” y falleció en Angol. Según aseguró una de sus hijas a La Tercera, “lo querían matar”.

21 de enero, doble homicidio a trabajadores forestales

Tres días más tarde, el 21 de enero, desconocidos armados abordaron en cinco vehículos a las dos víctimas, Cristóbal Aravena Espinoza (21) y Gastón Aravena Gallardo (44), sobrino y tío quienes murieron en el sector de Tres Esquinas de Carahue, Región de La Araucanía, a causa de impactos balísticos en la cabeza. Ambos se desempeñaban como trabajadores forestales y se desplazaban en un vehículo cuando fueron baleados.

Por disposición del Ministerio Público trabajaron en el lugar del crimen el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, además de una perito tanatóloga del Servicio Médico Legal de Temuco.

Tras el doble homicidio en macrozona sur, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, adelantó que el gobierno solicitaría extender el Estado de Emergencia.

31 de enero, mecánico baleado en Tirúa

El mecánico Edgardo Huenteo Huenteo fue baleado el 31 de enero por dos individuos que se movilizaban en una camioneta blanca. Pasadas las 2 de la tarde se informó a personal del retén de Quidico sobre la situación médica de la víctima que ingresó con heridas de munición múltiple al Cesfam de Tirúa.

Paralelamente se reportó un corte en la ruta P60-R entre las comunas de Cañete y Contulmo, también en la provincia de Arauco, a la altura del kilómetro 47, sector Chan Chan, se reportaron disparos.

La fiscalía de Cañete instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI del Biobío por la muerte de Huenteo, de 45 años, que no fue adjudicada por ninguna organización mapuche.

Bárbara Cortés, encargada del gobierno en el Biobío de la Coordinación para la macrozona, vinculó a Resistencia Mapuche Lavkenche con el crimen.

Sin embargo, el 3 de febrero, Yerko Maril Mariñan, se entregó a la justicia, siendo imputado por los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y amenaza simple.

El origen del crimen habría sido el robo de una vaca, al cual se le responsabilizaba a la víctima, Edgardo Huenteo, de parte del imputado quien se encuentra en prisión preventiva.

21 de febrero, homicidio doble a trabajadores de empresa de seguridad

Benjamín Bustos Manríquez (30) y Alejandro Carrasco Mellafe (23) fueron encontrados muertos al interior de una camioneta en el fundo “El Encanto”, propiedad de Forestal Mininco, filial de la CMPC.

El hecho fue investigado como doble homicidio de los trabajadores de la empresa de seguridad First Security, a cargo de predio de dicha forestal en Carahue.

Radio Bío Bío logró establecer que ambas víctimas tripulaban una camioneta para brindar cobertura a tres brigadistas forestales que inspeccionaban focos de incendio en un segundo vehículo. Fue así como habrían sido atacados a balazos, sin darles tiempo de escapar. Los brigadistas al oír los disparos se habrían parapetado en el bosque, mientras la camioneta con los guardias se mantuvo a unos 300 metros del lugar en que ellos se refugiaron.

Los hombres fueron encontrados con diversos impactos balísticos en distintas partes del cuerpo.

La entonces futura ministra del Interior, Izkia Siches, manifestó que el nuevo gobierno no quería más víctimas y que "necesitan construir una patria que se vuelva a encontrar".

La acción criminal no fue adjudicada por ningún grupo.

5 de mayo, homicidio de comunero mapuche baleado

El comunero Manuel Huenupil Antilao fue impactado por disparos perpetrados por desconocidos el 5 de mayo, quienes lo atacaron desde un vehículo. La víctima habría estado participando de una toma de terrenos en el sector de Casa Piedra. Carabineros informó que el hecho tuvo lugar en la ruta P-72S, a la altura del kilómetro 18.

Según consignó Radio Bío Bío, tras el homicidio del comunero en el límite entre Tirúa y Carahue, comunidades mapuche responsabilizaron a la Weichan Auka Mapu (WAM) de disparar a la víctima. También acusan a la organización de entrometerse en las recuperaciones y, pese a ser mapuche, atacar a los miembros de esa misma comunidad.

24 de mayo, el último homicidio en Lumaco

Este martes pasado, el trabajador forestal Juan Segundo Catril Neculqueo de 66 años, recibió el impacto de una bala en su cráneo, en medio de un ataque armado en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía.

Este miércoles 25 de mayo fue entregado el cuerpo de Juan Segundo Catril a sus familiares, donde se encontraban comunidades mapuche que en las afueras del Servicio Médico Legal (SML) emplazaron al Presidente Gabriel Boric sobre lo que está ocurriendo en la zona.

La muerte del comunero reabrió la discusión respecto del Estado de Excepción acotado que se instauró en las regiones de La Araucanía y Biobío, pero que hasta ahora no ha logrado detener la violencia rural.

"La evolución y evaluación de este Estado de Excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo, permite mantener una acción preventiva. Para los problemas de fondo, para desarticular las bandas en estos territorios, requerimos de la acción de inteligencia de nuestras Policías de Investigaciones y del Ministerio Público y en ello hemos estado trabajando", fue parte del mensaje entregado por la ministra del Interior, Izkia Siches.

Sin embargo, las críticas de parlamentarios vinieron de su propio sector y el senador PS, Fidel Espinoza, fue uno de ellos. "Siempre sostuve que no me parecía adecuado un Estado de Excepción acotado en la macrozona sur por los graves conflictos que se están viviendo. La seguridad implica que tengamos mano dura contra la delincuencia. Y desde ese punto de vista no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado", aseveró.