Ataque a trabajadores forestales en Lumaco: Fiscal asegura que fue una emboscada y que se utilizó armamento de guerra

24 may. 2022 - 22:51 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes ocurrió un ataque armado en la comuna de Lumaco, en el cual resultaron dos trabajadores forestales heridos y uno fallecido, producto de un impacto de bala en su cráneo.

El fiscal regional, Roberto Garrido, entregó detalles de lo ocurrido, asegurando que se trató de una emboscada.

¿Qué dijo el fiscal?

"Las evidencias balísticas indican que al menos se usaron tres tipos de armamentos. Hay unas calibre 12 de escopeta, calibre 9 de pistola y también, como en otros hechos, se ha logrado recuperar evidencia balística del uso de fusiles, calibre 162, armamento de guerra", detalló el persecutor en 24Horas.

"Por el número de impactos que registra el bus, el armamento usado, uno podría pensar que el desenlace fatal fue menor dentro de lo que se podría haber esperado. Fue muy grave, podría haber más personas graves o que perdieran la vida", agregó.

A lo anterior, el fiscal agregó: "Por la forma de actuar posiblemente son más de tres personas las que participaron, no es una acción fortuita, es preparada, es una emboscada porque no hay advertencia".

Cabe recordar que el hecho ocurrió pasadas las 09:00 horas, en la ruta entre Capitán Pastene y Tirúa.

"No había protección en esa zona"

Al ser consultado sobre si la zona en cuestión se encontraba bajo resguardo, tomando en cuenta la implementación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia acotado, Garrido indicó que "es un sector aislado, no está en los caminos principales, no hay protección en esa zona. No había patrullaje en ese lugar".

"Con el análisis de las cifras, el Estado de Excepción provoca desplazamiento de hechos de violencia a sectores que están menos resguardados, es lo que ocurrió", afirmó.

Atacaron directamente a los trabajadores

Anteriormente, en conversación con Meganoticias, el fiscal aseguró que "este es un ataque que se dirige directamente contra las personas. Son trabajadores forestales que estaban realizando diferentes labores, todos de origen mapuche".

"No estuvo precedido de ningún corte de camino, de ninguna acción que pudiera alertar lo que estaba ocurriendo o que pretendiera evitar el daño que se causó a las personas", afirmó.

Producto del ataque, dos hombres recibieron el impacto de perdigones, causándole lesiones. En tanto, otro trabajador perdió la vida por el impacto de una bala en su cabeza.

El fallecido

Segundo Catril, de 66 años, fue trasladado en un helicóptero de Carabineros hasta el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El hombre se encontraba en condición de extrema gravedad y en riesgo vital, por lo que finalmente falleció en horas de la tarde de este martes.

"El Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, lamenta informar que pese a los esfuerzos realizados por el equipo clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos del establecimiento, a las 16:08 horas de hoy, martes 24 de mayo de 2022, el paciente S.A.C.N, de 66 años, fallece producto de la grave lesión provocada en la zona craneana derivada de un impacto de proyectil balístico", informó el recinto asistencial.